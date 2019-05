ONLINE: Liverpool sa pokúsi o senzáciu, Barcelone musí streliť aspoň tri góly

Sledujte online prenos s nami.

7. máj 2019 o 10:00

LIVERPOOL. Futbalisti FC Liverpool a FC Barcelona hrajú odvetný zápas semifinále Ligy majstrov 2018/2019.

V úvodnom stretnutí v Španielsku uspel katalánsky klub 3:0.

Ak chce FC Liverpool postúpiť do finále, musí v odvete streliť aspoň tri góly. Ak by sa podarilo skórovať FC Barcelona, znamenalo by to, že FC Liverpool by mal povinnosť streliť v zápase aspoň päť gólov.

Online prenos - LIVE: FC Liverpool - FC Barcelona (NAŽIVO, futbal, Liga majstrov 2018/2019, semifinále, odveta)