Tréner Tottenhamu pred odvetou proti Ajaxu: Musíme hrať ako Messi

Do odvety ide vo výhode holandský klub.

7. máj 2019 o 23:40 SITA

AMSTERDAM. Stredajšia odveta semifinále futbalovej Ligy majstrov medzi Ajaxom Amsterdam a Tottenhamom Hotspur dá odpoveď na otázku, ktoré z týchto mužstiev sa 1. júna predstaví vo finále v španielskom Madride.

Bližšie k účasti vo finále má v tejto chvíli klub z Holandska.

V zápase o trofej Ajax alebo Tottenham zabojuje proti FC Liverpool. Anglický klub v semifinále senzačne vyradil FC Barcelona po výsledkoch 0:3 a 4:0.

Ajax Amsterdam pomýšľa na treble

Ajax minulý týždeň triumfoval v Londýne na White Hart Lane 1:0 a doma môže spečatiť premiérový postup do finále Ligy majstrov od sezóny 1995/1996.

Zápas na amsterdamskom Štadióne Johana Cruyffa má výkop o 21:00, z pozície hlavného rozhodcu ho povedie Nemec Felix Brych.

Ajax v nedeľu zvíťazil vo finále Holandského pohára nad tímom Willem II Tilburg po jednoznačnom priebehu vysoko 4:0.

Mužstvo trénera Erika ten Haga stále môže pomýšľať na tzv. treble, keďže je v hre o majstrovskú trofej v domácej Eredivisie aj v Lige majstrov.

"Vždy je to o tituloch. Bojovali sme o to celý rok, teraz máme prvú trofej. Ešte však nie sme spokojní, jedna nám nestačí, chceme viac," poznamenal Ten Hag podľa webu soccerway.com.

"Vyhrali sme Holandský pohár, ale dúfajme, že k nemu v tejto sezóne ešte niečo pridáme," nadviazal obranca Daley Blind.

Ajax sa stal vôbec prvým klubom, ktorý postúpil do semifinále Ligy majstrov po tom, ako v nej absolvoval aj tri letné predkolá.

Práve pričinením holandského klubu v semifinále Ligy majstrov po deviatich rokoch nie sú jej dve najúspešnejšie značky - Real Madrid a útočník Juventusu Turín Cristiano Ronaldo.

Pochettino: Musíme hrať ako Messi

Trénerovi Tottenhamu Mauriciovi Pochettinovi sa pred odvetou vrátil do mužstva kórejský útočník Son Heung-min. Štvrťfinálový hrdina Londýnčanov minulý týždeň nemohol nastúpiť pre dištanc za žlté karty.

Tottenham sa napriek domácej prehre v úvodnom zápase nevzdáva.

Pochettino sa domnieva, že anglický zástupca musí v Amsterdame hrať tak ako jeho argentínsky krajan Lionel Messi v minulotýždňovom zápase španielskeho FC Barcelona proti FC Liverpool (3:0).

Prečítajte si tiež: Šéfuje famóznym mladíkom. Je neuveriteľné, koľko má rokov

"O Messim už toho iní narozprávali veľa. Čo mám dodať? Je to jeden zo súčasných futbalových bohov. Samozrejme, ak budeme hrať ako Lionel, určite budeme mať šancu preniknúť do finále. Musíme si brať z neho príklad, ale nie v tom, čo robí s loptou. Skôr v tom, čo robí, keď hrá bez nej," povedal pre web denníka AS 47-ročný Pochettino.

Hráči Tottenhamu prenikli po prvý raz do semifinále novodobej Ligy majstrov. V najlepšej štvorke najprestížnejšej európskej klubovej súťaže boli už aj v ročníku 1961/1962, vtedy ešte pod hlavičkou Európskeho pohára majstrov.

Aby svoj rekordný výsledok v kontinentálnom pohári číslo jeden ešte vylepšili, musia v Holandsku aspoň raz skórovať.

"Náš tímový duch vo štvrťfinále proti Manchester City bol skvelý. Takto musíme hrať aj v Amsterdame. Vtedy sme boli psychicky silní, aj tentoraz musíme najmä veľa behať a bojovať," skonštatoval brazílsky krídelník Tottenhamu Lucas Moura.