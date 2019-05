Šéf Neapola žiada zrušenie Ligy majstrov a Európskej ligy. Chce novú súťaž

Predstavil tiež ideu, ako by súťaž fungovala.

7. máj 2019 o 12:21 SITA

NEAPOL. Aurelio De Laurentiis, prezident talianskeho futbalového klubu SSC Neapol, žiada zrušenie dvoch najprestížnejších pohárových súťaži v Európe a nastolenie nového formátu.

Hoci si Neapol víkendovým víťazstvom nad Cagliari (2:1) zabezpečil miestenku v budúcosezónnej edícii Ligy majstrov, kde nebude chýbať štvrtý ročník po sebe, prvý muž neapolského futbalu si myslí, že by mala vzniknúť nová kontinentálna súťaž, v ktorej bude figurovať 80 tímov.

"Liga majstrov aj Európska liga musia ísť do zabudnutia. Prvá súťaž z dvojice spomenutých je iba pre pár vybraných tímov, kým druhá je iba akási cena útechy," uviedol pre Corriere della Sera.

"Chcem navrhnúť formát nového podujatia s 80 tímami, ktoré by tvorilo sedem najlepších tímov z Talianska, Anglicka, Francúzska, Nemecka a Španielska. Ostatné krajiny by v ňom mali po štyri tímy," pokračoval a priblížil ďalšie podrobnosti.

"Súťaž by sa volala Európsky pohár a hralo by sa v utorok, v stredu a aj vo štvrtok. Ligové zápasy by pokračovali tradične cez víkend. Aktuálny formát Ligy majstrov považujem za zastaralý. Hráme preň príliš málo a stretávame sa dookola s tými istými klubmi," doplnil svoj revolučný návrh De Laurentiis.