Potrebuje stiahnuť 26 sekúnd. Kipchoge sa opäť pokúsi zdolať dvojhodinovú hranicu v maratóne

Pokus sa uskutoční zrejme 13. októbra v Londýne.

7. máj 2019 o 15:47 SITA

Eliud Kipchoge prichádza víťazne do cieľa tohtoročného Londýnskeho maratónu.(Zdroj: TASR/AP)

LONDÝN. Pokorenie dvojhodinovej hranice v maratóne je stále veľkým lákadlom pre špičkových vytrvalcov. Ďalší pokus o zdolanie magickej hranice sa chystá na jeseň a jeho aktérom bude najlepší maratónec v histórii Eliud Kipchoge z Kene.

Miesto pokusu zatiaľ nie je známe, ale uvažuje sa o Londýne. Organizátori hľadajú vhodný dvoj- až trojkilometrový okruh - rýchly a rovinatý.

Podľa britského denníka The Guardian by sa mal pokus uskutočniť týždeň po skončení atletických MS v katarskej Dauhe - 13. októbra v londýnskom stredisku Battersea Park, kde by malo Kipchogeho povzbudzovať až 250-tisíc divákov.

Kipchogemu chýbalo 26 sekúnd

Ako informuje web Slovenského atletického zväzu atletika.sk, za chystaným pokusom je chemická spoločnosť Ineos patriaca do impéria najbohatšieho Brita Jima Ratcliffa, ktorému pomáha s prípravou maratónskej šou s názvom "The INEOS 1:59 Challenge“ Hugh Brasher, riaditeľ Londýnskeho maratónu.

"Bude to skvelá športová udalosť. Pre atletiku a vytrvalostné športy je prekonanie dvojhodinovej hranice najväčšia výzva, akej môže športovec čeliť," vyhlásil Jim Ratcliffe, ktorý sa stal nedávno aj väčšinovým vlastníkom cyklistického tímu Sky.

"Pre kohokoľvek z nás, čo pravidelne beháme, je plán zabehnúť maratón v priemernom tempe 2:50 minúty na kilometer niečo nemysliteľné. Veľká väčšina ľudí na našej planéte nezabehne takto rýchlo ani kilometer, takže v prípade úspešného pokusu pôjde o niečo takmer nadľudské."

Tridsaťštyriročný Kipchoge sa prvý raz pokúsil o zdolanie dvojhodinovej hranice pred dvoma rokmi v projekte firmy Nike s názvom "Breaking Two".

Na automobilovom okruhu v talianskej Monze zvládol prvú polovicu pretekov za 59:57 minúty, druhú za 1:00:28 h, pričom ešte na 35. kilometri to vyzeralo na pokorenie bájnej hranice. Výsledných 2:00:25 hodiny je však stále najlepší maratónsky čas v histórii.

"V predchádzajúcom pokuse pred dvoma rokmi som sa veľa naučil, preto si myslím, že 26 sekúnd ešte môžem stiahnuť," vyhlásil Eliud Kipchoge pre The Guardian.

"Som hrdý, že mi Ineos ponúkol takúto možnosť. Teším sa na mesiace prípravy, po ktorej budem môcť svetu ukázať, že ak sa sústredíte na svoj cieľ, ak tvrdo na sebe pracujete a veríte v svoje schopnosti, nič nie je nemožné."

V Monze nebežali presne podľa pravidiel

Bývalý majster sveta (2003) na 5000 m vyhral 12 z 13 maratónov, v ktorých štartoval. Neuspel len v Berlíne 2013, keď skončil druhý (2:04:05) za krajanom Wilsonom Kipsangom so stratou 42 sekúnd.

Štyrikrát triumfoval v Londýne (2015, 2016, 2018, 2019), trikrát v Berlíne (2015, 2017, 2018), raz v Hamburgu (2013), Rotterdame (2014), Chicagu (2014) a na olympijských hrách v Riu de Janeiro (2016).

V máji 2017 vyhral aj spomenutý špeciálny maratón v talianskej Monze, kde sa však nebežalo presne podľa pravidiel IAAF.

Web SAZ pripomenul, že v Monze sa štartovalo ráno o 5.45 h, bežci absolvovali rovinatý, 2,4 kilometra merajúci okruh s minimom zákrut sedemnásťkrát plus zvyšné metre.

Kipchogeho čas bol vtedy o 2:32 minúty lepší ako oficiálny svetový rekord jeho krajana Denisa Kimetta (2:02:57).

Okrem Keňana sa o historický zápis pokúšali aj Eritrejčan Zersenay Tadese a Etiópčan Lelisa Desisa, všetkým trom pomáhali s tempom vodiči (napríklad špičkoví bežci ako Bernard Lagat, Stephen Sambu, Abayneh Abele, Teklemariam Medhin), ktorí sa pri nich pravidelne striedali.

Vytrvalci použili špeciálne bežecké maratónky nezdopovedajúce normám IAAF a ani systém občerstvovania nebol v súlade s pravidlami.

Nie je to o rekorde, ale o zápise do histórie

Keňan potvrdil, že aj v októbrovom pokuse využije Medzinárodnou asociáciou atletických federácií zakázané metódy ako v Monze - automobil udávajúci tempo, striedajúcich sa bežcov-vodičov a podobne.

"Toto nie je o rekorde podľa pravidiel IAAF, toto je o zápise do histórie. Chcem za sebou zanechať niečo veľkolepé,“ zdôraznil kenský supervytrvalec.

"Dosiahnutie najlepšieho času v histórii v Monze bol zatiaľ môj najkrajší moment v kariére. Šanca prekonať dvojhodinovú hranicu je nesmierne vzrušujúca výzva. Už dávno tvrdím, že človek nemá hranice. Viem, že aj maratón pod dve hodiny je v jeho silách," dodal Kipchoge.