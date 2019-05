Nedáme si skákať po hlave, tvrdí Černák. Finálna nominácia bude známa v stredu

Marinčin ukázal recept útočníkom.

7. máj 2019 o 22:12 Juraj Berzedi

MICHALOVCE. Bol to urputný boj. Hráči dohrávali súboje, nechýbali provokácie i potýčky.

Na oboch tímoch bolo badať, že je to ich posledný prípravný zápas pred majstrovstvami sveta.

Slovenskí hokejisti v ňom v Michalovciach zdolali Nórov 3:2 po predĺžení.

„Je to dôležité víťazstvo na celkovú pohodu tímu pred šampionátom,“ zdôraznil útočník Tomáš Tatar.

Pre zverencov Craiga Ramsayho to bolo štvrté víťazstvo v príprave. Predtým zdolali Veľkú Britániu a dvakrát uspeli Rakúsku.

Prehrali päťkrát – dva razy proti Česku a Nemecku a raz so Švédmi.

Pánik ulahodil každému fanúšikovi

Niektorí fanúšikovia sa len usádzali na tribúny, keď v 22. sekunde otvoril skóre Erik Černák.

Bol to jeho prvý gól v seniorskej reprezentácii.

„Je to výborný pocit. Puk som si neodložil, ale verím, že tak urobili maséri,“ smial sa 21-ročný talentovaný obranca.

Slováci hrali dôrazne, agresívne, ale ich akciám často chýbala väčšia kreativita. Najmä v početných výhodách, v ktorých sa trápia počas celej prípravy.

Nič na tom nemení ani presilovkový gól Tomáša Ziga.

„Musíme si to lepšie pripraviť a vytvoriť si viac príležitostí. Nevyužili sme presilovku o dvoch hráčov a potom sme dali gól po obyčajnej strele,“ naznačil Tatar.

Rozhodujúci gól v predĺžení strelil práve po jeho prihrávke Richard Pánik, ktorý rutinérsky premenil aj samostatný nájazd.

„Rišo ulahodil každému fanúšikovi. Ja veľmi nie. Keby sa ľad očistil, mohlo to byť zaujímavejšie. Nájazdy sú však exhibícia pre ľudí,“ dodal slovenský útočník.

Černák: Nemôžeme si nechať skákať po hlave

Nórski hokejisti boli tvrdí a často dohrávali súboje na hranici pravidiel. Na ľade sa párkrát poriadne iskrilo.

Veľmi aktívny bol najmä útočník Marko Daňo.

Sršala z neho obrovská energia. Viackrát narazil protihráča na mantinel a nemal strach sa pustiť aj do ostrejších výmen.

„Je to môj štýl hry. Snažil som sa dostať do zápasu tým, čo mi ide najlepšie. Znepríjemniť súperovi pobyt na ľade. Sú to emócie, ktoré patria k hokeju,“ priznal Daňo.

Raz si spoluhráča zastal Tomáš Marcinko, inokedy Martin Fehérváry. Slováci bojovali jeden za druhého.

Rešpekt sa snažil ukázať aj obranca Erik Černák.

„Proti USA, Kanade a Fínsku to bude ešte agresívnejšie. Musíme byť na to pripravení. Nemôžeme si nechať skákať po hlave. Vyslali sme signál, že tiež máme takých hráčov,“ tvrdí Černák.

„Nóri hrajú všade po svete. Sú to vynikajúci hokejisti. Už nenájdete súpera, proti ktorému si poviete, že to bude jednoduché,“ dodal Tatar.

Marinčin ukázal recept aj útočníkom

Slováci zvíťazili aj v dodatočných samostatných nájazdoch. Okrem Pánika skóroval nečakane aj obranca Martin Marinčin.

„Pýtal som sa, koľko nájazdov ešte ideme. Tréneri odpovedali, či chcem ísť. A už som tam bol. Ľad bol zlý, tak som vystrelil. Je to recept aj do ďalších zápasov. Treba strieľať a dorážať,“ reagoval Marinčin.

Prvýkrát v príprave bol v slovenskej bránke Patrik Rybár.

Prvé dve obranné formácie boli opäť zložené z hráčov zo zámoria. V tretej obrane hrali Marek Ďaloga s Fehérvárym a vo štvrtej Michal Čajkovský s Patrikom Kochom.

Z obrancov nehral Mário Grman, ktorý je zranený a s veľkou pravdepodobnosťou bude posledný obranca, ktorý sa nedostane na domáci šampionát.

Z útočníkovi dostali voľno Ladislav Nagy, Michal Krištof i Libor Hudáček, ktorý má menšiu viróza.

Táto trojica by nemala chýbať v záverečnej nominácii.

Už druhý zápas nehral Mário Lunter, čo môže značiť, že s ním tréneri už nepočítajú. Druhým útočníkom, ktorý nepôjde na šampionát, bude zrejme jeden z dvojice Tomáš Zigo a Dávid Buc.

Definitívnu nomináciu oznámi generálny manažér Miroslav Šatan na stredajšom tlačovom brífingu o 13.30.