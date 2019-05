Šok na Anfielde. Ako sa zrodil jeden z najväčších obratov v Lige majstrov

Pozrite si najlepšie momentky.

7. máj 2019 o 23:03 Igor Dopirák

BRATISLAVA, LIVERPOOL. Mnohí by pred zápasom povedali, že je to nereálne. Futbalisti FC Liverpool vstupovali do semifinálovej odvety Ligy majstrov proti hráčom FC Barcelona s trojgólovým mankom.

Navyše, anglickému tímu chýbali Mohamed Salah a Roberto Firmino, opory mužstva.

Lenže na štadióne Anfield sa udial futbalový zázrak. Domáci futbalisti nielenže zmazali náskok súpera, ale v závere strelili aj štvrtý gól a po výsledkoch 0:3 a 4:0 senzačne postúpili do finále.

Na fotografiách agentúry AP si pozrite najlepšie momentky zo semifinálovej odvety.

FOTOGALÉRIA: Ako FC Liverpool vyradil FC Barcelona v semifinále Ligy majstrov 2018/2019