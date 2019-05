Morálnym víťazom Premier League bude Liverpool. Aj v prípade, ak titul nezíska

Čo sa udialo a udeje v Anglicku.

9. máj 2019 o 23:00 DIGI Sport, Branko Cap, Marek Skáčik, SME.sk

BRATISLAVA. Najlepšia futbalová liga na svete ponúkla nezabudnuteľnú sezónu. Finálnu podobu tabuľky spoznáme až v jej úplne poslednom, teda 38. kole.

Od augusta 2018 až do mája 2019 sme prežívali fantastické výkony najlepších tímov Európy, ale aj šokujúce prekvapenia, skvelé individuálne výkony hráčov i manažérov, čo iba dokazuje, že Premier League dozrela kvalitou a sledovanosťou na špičkový globálny športový produkt.

Po pondelňajšej dohrávke (Manchester City - Leicester 1:0) je Vincent Kompany právom označovaný za Pána Kapitána.

Už roky je symbolom novej éry Citizens a jeho exportná delovka sa môže stať ikonickým gólom celej majstrovskej sezóny v podaní Manchester City.

Sergio Agüero a spol. by možno nedali gól ani do zajtra, ale zodpovednosť na seba prevzal líder a svojím gólom s číslom 20, ale pravdepodobne najdôležitejším, rozhodol o osude zápasu a možno i celej sezóny.

Domáci tak ťahajú sériu trinástich výhier za sebou, na Etihad Stadium dali celkovo už sto gólov v sezóne a smerujú za obhajobou majstrovského titulu.

Morálnym víťazom bude pre mnohých FC Liverpool. Je kruté, že svoj jediný zápas prehral práve s Manchester City.

Ale sériou remíz prišli Liverpoolčania o nádejný náskok na začiatku roka, takže na vytúžený titul sa na Anfield zrejme bude zase čakať.

Sezóna sa pre Manchester United skončila opätovným rozkladom kabíny, hernou i výsledkovou krízou a krutým knokautom bez miestenky v Lige majstrov.

Chelsea sa, naopak, chytila a predbehla rivalov, ktorí senzačne postrácali body v posledných kolách.

Pierra-Emericka Aubameyanga bude ešte dlho prenasledovať nepremenený pokutový kop zo súboja s Tottenhamom. Tie stratené dva body v konečnom účtovaní náramne chýbajú.

Tottenham zradila maródka, úzky káder i stratená forma, ale pred posledným kolom má tromfy na svojej strane.

Cardiff, Fulham a Huddersfield nahradia nové kluby a snáď nebudú iba do počtu. Norwich City a Sheffield United doplní ešte tretí do partie po napínavých play off súbojoch aj v našich priamych prenosoch (14. mája súboj West Bromwich - Aston Villa, 15. mája súboj Leeds United - Derby County).

Záverečné 38. kolo ešte môže priniesť niekoľko prekvapení, ale pozornosť sústredíme na majstrovský finiš dvoch kandidátov a prinesieme celkovo až tri priame prenosy s rovnakým časom výkopu o 16:00.

Góly 37. kola Premier League 2018/2019

Leander Dendoncker si zvykol na Premier League veľmi rýchlo a jeho gól proti Fulhamu napokon znamená, že hráči Wolverhamptonu si zahrajú v pohárovej Európe.

Salomon Rondon prvýkrát v živote strelil v Premier League desať gólov, ale na body proti Liverpoolu to nestačilo.

Zásah Bobbyho Reida z Cardiffu takisto prišiel neskoro a jeho tím tak definitívne zostúpi do Championship. Gonzalo Higuaín zas Chelsea vystrieľal Ligu majstrov.

Zákroky 37. kola Premier League 2018/2019

Kasper Schmeichel predviedol proti Manchester City niekoľko skvelých zákrokov, ale jeho večer to napokon nebol.

Sergio Rico privádzal do zúfalstva hráčov Wolverhamptonu a je otázne, či španielsky gólman zostane v západnom Londýne aj v novej sezóne.

Skvelú španielsku brankársku školu predviedol v súboji s Cardiffom aj Vicente Guaita a pochvalu si zaslúži aj Mat Ryan. Austrálčan bol jednoznačne najlepším hráčom Brightonu na Emirates Stadium.

Moment 37. kola Premier League 2018/2019

Vincent, nestrieľaj, prosím, nestrieľaj. Kapitán Vincent Kompany to má v Manchester City ťažké, jeho spoluhráči nechcú, aby strieľal spoza šestnástky.

Aká škoda.

Kompany zaznamenal svoj prvý ligový zásah v sezóne a jubilejný stý pre City doma na Etihad Stadium.

Belgičan zrejme strelil svoj najcennejší gól v kariére.