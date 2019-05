Siedmy zápas ponúkol veľkú drámu, St. Louis vyhralo až po dvojnásobnom predĺžení

Hrdinom domácich bol Maroon.

8. máj 2019 o 7:07 SITA

NEW YORK. Hokejisti St. Louis Blues postúpili do finále Západnej konferencie NHL. V rozhodujúcom siedmom súboji druhého kola play off využili výhodu domáceho ľadu a zdolali Dallas Stars 2:1 po dvojnásobnom predĺžení.

Rozhodujúci gól strelil Pat Maroon v 86. minúte, keď doklepol za chrbát Bena Bishopa puk odrazený od žŕdky po strele Roberta Thomasa.

Akcii predchádzalo víťazného buly v útočnom pásme v podaní Tylera Bozaka.

Súperom St. Louis vo finále konferencie bude víťaz série San Jose - Colorado. Tam sa o postupujúcom rozhodne rovnako v zápase číslo sedem v stredu v noci.

V predĺžení siedmeho súboja medzi Blues a Stars sa činila hokejová spravodlivosť, keďže domáci boli počas celého zápasu lepším tímom a hostí prestrieľali v pokusoch na bránku 54:30.

Dallasu na postup do konferenčného finále nestačilo ani kariérne maximum ich gólmana Bishopa, ktorý pochytal 52 striel. Krídelník tretieho útoku Blues Maroon strelil víťazný gól aj v zápase číslo tri, v ktorom hráči St. Louis zvíťazili 4:3.

"Stále mi nedochádza, že som strelil ten gól, ale je to vzrušujúce. Mali sme dobré postavenie v pásme, som veľmi hrdý na týchto chlapcov. Dôležitý bol krátko predtým aj zákrok nášho brankára Jordana Binningtona proti Jamiemu Bennovi. Vtedy sme už akoby vedeli, že toto bude náš víťazný zápas," uviedol Pat Maroon v prvej televíznej reakcii aj na oficiálnom webe NHL.

Maroon je rodák zo St. Louis, ale doteraz bol známy kariérnymi zastávkami v Anaheime a Edmontone a tiež krátkym vlaňajším pôsobením v New Jersey.

V aktuálnom play off má na konte dva góly a jednu asistenciu, celkovo v kariére nazbieral v zápasoch vyraďovacej časti 30 bodov (15+15).

NHL - Západná konferencia, 2. kolo play off

St. Louis - Dallas 2:1 po dvojnásobnom predĺžení (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 14. Dunn (Pietrangelo, Thomas), 86. Maroon (Thomas, Bozak) - 16. Zuccarello

/konečný výsledok série 4:3, St. Louis postúpilo do finále konferencie/