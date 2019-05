Španielske médiá ostro kritizujú Barcelonu: To bol pokus o vtip? Hanba

Angličania vychvaľujú Liverpool.

8. máj 2019 o 9:23 SITA

LIVERPOOL. Ohlasy svetových médií na odvetný súboj semifinále futbalovej Ligy majstrov, v ktorom FC Liverpool zdolal FC Barcelona 4:0 a súčtom skóre z oboch duelov 4:3 postúpil do finále najprestížnejšej klubovej súťaže.

Mundo Deportivo

(Španielsko)

"Hanba! Barcelona bez duše utrpela na Anfielde ťažkú prehru. Liverpool hral navyše bez Mohameda Salaha a Roberta Firmina. Bolo to jedno z najväčších ponížení v histórii blaugranas. Štvrtý gól bol absolútne bizarný."

Sport

(Španielsko)

"To má byť vtip? Barcelona s ďalším príspevkom do najtmavšej kapitoly klubovej histórie. Spôsob, akým vypadla z Ligy majstrov, je neospravedlniteľný. Minulý rok zlyhanie proti AS Rím, ale teraz je poníženie ešte väčšie. Liga majstrov je pre Valverdeho nad jeho schopnosti."

Marca

(Španielsko)

"Historická potupa. Real Madrid mimo súťaže, zranené hviezdy Liverpoolu, v predstihu triumf v španielskej La Lige aj Messi v skvelej forme... Pri týchto okolnostiach sa nedalo nevyhrať Ligu majstrov, ale Barcelona to dokázala. Po roku zažila ďalší temný večer. Najprv Rím a teraz Liverpool. The Reds sú právom vo finále a Valverde má teraz jeden veľký problém. Ustojí kritiku?"

AS

(Španielsko)

"Búrka na Anfielde. Pýcha Katalánska šokujúco zlyhala a Sergio Busquets hneď po zápase prosil fanúšikov o odpustenie. Inkasovaný gól na 4:0 nie je dobrá vizitka profesionálnych futbalistov. Liverpool zosmiešnil Barcelonu, rozpučil ju ako švába...

Debakel Kataláncov prišiel na deň presne 33 rokov od finále Európskeho pohára majstrov, v ktorom v Seville podľahli rumunskej Steaue Bukurešť. Liverpool bol ako cunami, Sadia Maného miestami nedokázalo spacifikovať ani niekoľko chlapov."

L'Esportiu

(Španielsko)

"Barcelona zosmiešnená Liverpoolom a zaslúžený koniec v Lige majstrov. Tím Ernesta Valverdeho zopakoval chyby z Ríma, na ktoré asi rýchlo zabudol. Nočná mora sa však vrátila."

BBC

(Veľká Británia)

"Úžasná dráma na Anfielde. Ani tí najoptimistickejší fanúšikovia Liverpoolu nemohli príliš dúfať, keď sa dozvedeli, že nebudú hrať hviezdni Salah s Firminom. Luis Suárez pred zápasom vyhlásil, že na Anfielde zažije veľký comeback (za Liverpool hrával v rokoch 2011 - 2014, pozn.) a prípadný gól nebude oslavovať. Mal úplnú pravdu."

Daily Mail

(Veľká Británia)

"Liverpool sa postaral o najväčší návrat histórie od čias Lazára. Liverpool dokázal niečo, čo reálne nie je možné."

Metro

(Veľká Británia)

"Tímový autobus Barcelony nechal po zápase Messiho na Anfielde. Šofér nepočkal na Messiho, ktorý sa po skončení zápas musel podrobiť dopingovému testu. Keď neskôr prešiel cez mixzónu, nepovedal novinárom ani slovo. Bola to mizerná noc pre Barcelonu a Messiho na Anfield Road."

The Guardian

(Veľká Británia)

"Skvelý návrat a postup do finále. Tento zápas prekonal pravdepodobne všetko, čo sa v minulosti na Anfielde odohralo. Hrdinami boli dvojgóloví strelci - Origi, ktorý hral iba preto, že Salah a Firmino boli zranení, a tiež Wijnaldum, ktorý do druhého polčasu vystriedal zraneného Robertsona."

Przeglad Sportowy

(Poľsko)

"Ernesto Valverde je dobrý tréner, ale iba doma na dvore. Na dlhé desaťročia zostane synonymom barcelonských zlyhaní na medzinárodnej scéne. Prečo barcelonské mužstvo tak dokážu paralyzovať štadióny mimo Španielska? Nikto si to nedokáže vysvetliť.

Lionel Messi sa v Liverpoole iba prechádzal, Luis Suárez neustále padal, Ivan Rakitič zakopával o trávnik a Gerard Piqué robil vzadu chybu za chybou. Najlepší hráči FC Barcelona boli na nepoznanie. Osud Valverdeho je spečatený. Týchto hráčov bude musieť prebudiť niekto iný."

MF Dnes

(Česko)

"Zázračný Liverpool! Ohromujúce, neskutočné, špeciálne, žasol Klopp. Jeho tím si po roku zopakuje finále."

Frakfurter Allgemeine Zeitung

(Nemecko)

"Magická noc na Anfielde. Zázrak menom Liverpool režíroval Klopp a uskutočnili ho rýchlonohí mladíci, ktorí ubehali Barcelonu. Odmenou im je po roku ďalšie finále v prvej futbalovej triede."