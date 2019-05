Vyradený Buček: Bolo to divné, nikto sa so mnou nebavil

Mladý hokejista vypadol z nominácie na MS.

8. máj 2019 o 16:50

Rozhovor pre denník SME V slovenskom hokeji patrí k najväčším objavom sezóny. Hoci má len dvadsať rokov, bol najlepším strelcom domácej ligy a vyhlásili ho za najužitočnejšieho hráča play off. Napriek tomu si nitriansky útočník SAMUEL BUČEK na majstrovstvách sveta nezahrá.

Ste jeden z trojice hráčov, ktorých vedenie reprezentácie vyradilo z tímu v poslednej chvíli pred šampionátom. Čo s vami tá správa urobila?

„Prijal som ju normálne, počítal som s tým od prvého momentu, ako som do reprezentácie prišiel. Celé to bolo okolo mňa dosť divné. Ale tak to je a, žiaľ, musím to prijať. Rešpektujem, že sa tak rozhodli. Nič sa s tým nedá robiť, život ide ďalej.“

Čo ste mysleli tým, že situácia okolo vás bola divná?