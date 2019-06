Jágr má neuveriteľne silné predlaktia. Pomohli mu vidly, tvrdí lekár

Nealko pivo je už zakázané, zvyšuje steroidový profil, tvrdí známy lekár Pavel Malovič.

18. jún 2019 o 23:30 Pavol Spál

Znižuje tetovanie výkonnosť futbalistov? Prečo je nealkoholické pivo po zápase zakázané? Aj to vysvetľuje v rozhovore pre SME známy lekár PAVEL MALOVIČ, prednosta Ústavu telovýchovného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Fenomenálny hokejista Jaromír Jágr tvrdí, že za jeho úspechom je aj to, že robil odmlada viac ako tisíc drepov denne. Čo si o tom myslíte?

Aj na tieto otázky lekár reagoval Ako vníma Zdena Cháru? Pomáha Ronaldovi, že nepije pivo? Je pivo po zápase lepšie ako limonáda? Je pravda, že zápas je záťažou porovnateľný so šichtou baníka?

Príliš tomu neverím, možno sa zmýlil o jednu nulu. Ak však takúto porciu zvládal, tak je úkaz. Jágr odmalička musel manuálne robiť na statku. Takýto chlapci sú v šestnástich takí vyspelí, že môžu hrať s dospelými. A s kolenami nikdy problémy nemal.

Odporučili by ste takýto tréning deťom?

Toľko drepov isto nie. Hrozilo by riziko z preťaženia. Mohlo by prísť k únavovej zlomenine či k degenerácii kĺbových spojení. Stehenný sval môže svojím výrazným ťahom narušiť okostnicu v rastovej zóne podkolena. Veľa detí vo veku od desať do pätnásť rokov má z preťaženia aseptickú nekrózu. Čiže úpon svalu je silnejší ako vlastná kosť. Šticuje ju až tak, že vyťahuje okostnicu. Stáva sa to aj pri drepoch či skákaní. Je to rastová a dietologická porucha.

Jágr zlepšoval strelu tak, že prehadzoval seno vidlami. Môže to pomôcť?