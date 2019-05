Šampionát vyhral dvakrát. Radulov ruskému tímu na Slovensku nepomôže

Útočníka Dallasu vyradilo zranenie.

8. máj 2019 o 17:27 SITA

BRATISLAVA. Útočník Alexander Radulov nepomôže ruskej hokejovej reprezentácii na blížiacich sa majstrovstvách sveta v Bratislave a Košiciach (10. - 26. mája).

Tridsaťdvaročný krídelník Dallasu Stars odmietol pozvánku do národného tímu z dôvodu zranenia, s ktorým dohrával play off zámorskej NHL. Rodák z Nižného Tagilu absolvoval v základnej časti profiligy 70 zápasov so ziskom 72 bodov (29+43) a vo vyraďovacej fáze nazbieral 10 bodov (5+5) v 13 dueloch.

Prečítajte si tiež: Vyradený Buček: Bolo to divné, nikto sa so mnou nebavil

"Alexander bol počas play off v neustálom kontakte s realizačným tímom reprezentácie. Vopred nám však povedal, že hrá so zranením a na MS sa nebude môcť zúčastniť. Prajeme mu rýchle uzdravenie," uviedla Ruská hokejová federácia (FHR) na oficiálnom twitterovom konte. Radulov si mohol pripísať šiestu účasť na seniorskom svetovom šampionáte, na doterajších piatich získal dvakrát zlato.

Napriek absencii Radulova budú mať Rusi jeden z papierovo najsilnejších tímov na MS. Pozvánku do reprezentácie prijali viaceré hviezdy NHL na čele s Alexandrom Ovečkinom, Jevgenijom Malkinom alebo Nikitom Kučerovom.

V kádri Ruska aktuálne figuruje 27 hráčov, pričom niektorí hokejisti ešte mužstvo opustia. Ruskí reprezentanti sa predstavia v základnej B-skupine v Bratislave a ich súpermi budú postupne Nóri, Rakúšania, Česi, Taliani, Lotyši, Švajčiari a Švédi.