San Jose zvládlo siedmy zápas a skompletizovalo štvoricu najlepších

Colorado končí v semifinále konferencie.

9. máj 2019 o 6:17 (aktualizované 9. máj 2019 o 7:24)

NEW YORK. Hokejisti San Jose Sharks skompletizovali štvoricu postupujúcich do finále konferencií v play off zámorskej NHL.

Sharks zvíťazili v rozhodujúcom siedmom stretnutí 2. kola vyraďovacej časti nad Coloradom Avalanche 3:2 a ovládli celú sériu výsledkom 4:3 na zápasy.

V konferenčnom finále bude ich súperom St. Louis Blues, prvý duel odohrajú v sobotu 10. mája.

Blues postúpili do 3. kola vyraďovacej časti cez Dallas Stars, pričom rozhodli o postupe tiež až v 7. zápase série. Vo finále Východnej konferencie sa stretnú Carolina Hurricanes a Boston Bruins.

Rantanen je voľný pre MS v hokeji 2019

Úvodný gól Sharks strelil Joe Pavelski, ktorý si spríjemnil návrat do zostavy bilanciou 1+1.

Americký center vynechal predchádzajúcich šesť meraní síl série proti Coloradu pre zranenie, ktoré utrpel v siedmom stretnutí série 1. kola proti Vegas Golden Knights.

"Chýbalo mi to, naozaj mi to chýbalo. Momentálne cítim veľa emócií, vrátil som sa po zranení a hneď som dal rýchly gól," uviedol skúsený útočník pre oficiálny ligový web.

Okrem neho skórovali aj Tomáš Hertl a Joonas Donskoi. Brankár Martin Jones zneškodnil 27 striel Colorada.

Úspešnými strelcami na strane Avalanche boli Mikko Rantanen a Tyson Jost. V II. dvadsaťminútovke sa presadil aj Colin Wilson, ale jeho presný zásah rozhodcovia neuznali pre ofsajd.

Colorado bolo silné, vraví Pavelski

Tréner Sharks Peter DeBoer si zobral "challenge" a arbitri si všimli, že kapitán Colorada Gabriel Landeskog bol v útočnom pásme skôr než puk.

"Bol som prekvapený rovnako ako všetci ostatní. Úprimne som nad tým ani nerozmýšľal, len sme sa potom čudovali, prečo ešte nie je vhadzovanie.

Na striedačke sme si pozerali záznamy z toho momentu a mohlo to dopadnúť všelijako. Je to škoda, nešťastná chyba," povedal o inkriminovanom momente švédsky krídelník.

Avalanche sa po 11 rokoch dokázali prebojovať do konferenčného semifinále. Sharks však boli nad ich sily a práve oni postúpili do ďalšieho kola.

"Colorado bolo silné. Odohrali sme proti nim náročnú sériu. Boli dostatočne dobrí a nútili nás tvrdo pracovať," pochválil súpera Joe Pavelski.

NHL - Západná konferencia, 2. kolo play off

San Jose - Colorado 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Góly: 6. Pavelski (Burns, Hertl), 12. Hertl (Pavelski, E. Kane), 33. Donskoi (Burns, M. Karlsson) - 20. Rantanen (Girard, Landeskog), 41. Jost (C. Wilson, Kerfoot)

/Konečný stav série: 4:3, San Jose postupuje do finále konferencie/

Dvojice 3. kola play off:

Boston - Carolina

San Jose - St. Louis