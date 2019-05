Milwaukee postúpilo po osemnástich rokoch do finále konferencie

Golden State sa ujalo vedenia.

9. máj 2019 o 8:42 SITA

MILWAUKEE. Basketbalisti Milwaukee postúpili do finále Východnej konferencie zámorskej NBA. Hráči Bucks urobili posledný krok k víťazstvu 4:1 v sérii v stredajšom domácom dueli s Bostonom, ktorý vyhrali 116:91.

Milwaukee si zahrá vo finále konferencie po dlhých 18 rokoch, dosiaľ naposledy sa dostali basketbalisti tohto klubu tak ďaleko v sezóne 2000/2001.

Bucks síce prehrali úvodný duel série doma s Bostonom, no odvtedy už Celtics nemali šancu.

"Podľa mňa sa zmenilo naše nastavenie. V prvom zápase sme neboli dostatočne sústredení. Neboli sme to my. Do ďalších štyroch súbojov sme nastúpili s rozličným prístupom," povedala grécka hviezda Milwaukee Jannis Antetokunmpo, najlepší strelec piateho zápasu série s 20 bodmi.

Bucks sa vo finále konferencie stretnú s Torontom alebo Philadelphiou, stav série je 3:2 pre Raptors.

V semifinále Západnej konferencie medzi Golden State a Houstonom zatiaľ platí pravidlo "môj dom, môj hrad". Obhajcovia titulu Warriors v stredu doma zdolali Rockets 104:99 a ujali sa vedenia 3:2.

Domáci však prišli o jedného z najdôležitejších hráčov Kevina Duranta, ktorý si v závere tretej štvrtiny poranil lýtko na pravej nohe. Jeho účasť v stretnutí číslo 6 je otázna.

Najlepším strelcom domácich bol doteraz nevýrazný Klay Thompson s 27 bodmi, pripísal si aj kľúčový kôš 4 sekundy pred koncom. Na strane hostí nestačilo 31 bodov Jamesa Hardena. Šiesty zápas je na programe v piatok v Houstone.

Play off NBA 2018/2019 - semifinále konferencií - streda:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Milwaukee - Boston 116:91 (22:19, 30:20, 28:23, 36:29)

/konečný výsledok série 4:1/

Najviac bodov: Antetokunmpo 20, Middleton 19, Bledsoe 18 - Irving 15, Tatum a Marcus Morris (11 doskokov) po 14

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Golden State - Houston 104:99 (31:17, 26:26, 15:29, 32:27)

/stav série 3:2/

Najviac bodov: K. Thompson 27 (5 trojok), Stephen Curry 25, Durant 22 - Harden 31, E. Gordon 19, Tucker 13 (10 doskokov)