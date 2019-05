Martin Bodák odchádza zo zámoria. Bol kapitánom dvadsiatky na MS v hokeji

Bude pôsobiť v Česku.

9. máj 2019 o 13:19 SITA

OSTRAVA. Bývalý kapitán slovenskej juniorskej hokejovej reprezentácie Martin Bodák bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v najvyššej českej súťaži. Dvadsaťročný bek sa po účinkovaní v juniorskej zámorskej WHL dohodol na spolupráci s Vítkovicami.

"Je to mladý a perspektívny obranca, pravák, ktorý okúsil rolu lídra v reprezentácii na majstrovstvách sveta. Prešiel mládežníckym programom Tappary Tampere vo Fínsku a takisto kanadskou juniorskou ligou.

Je to pre nás trénerov výzva zapracovať ho do seniorského hokeja. Zároveň je to výzva aj pre Martina, aby ukázal, že má na to byť dlhodobo platným hráčom v českej extralige," uviedol pre klubový web tréner ostravského tímu Jakub Petr.