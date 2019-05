Philadelphia aj Portland uspeli v domácich zápasoch, rozhodne siedmy zápas

Súboje o finále konferencie vrcholia.

10. máj 2019 o 8:26 SITA

PORTLAND. Súboje v konferenčných semifinále v basketbalovej NBA medzi Torontom a Philadelphiou i Denverom a Portlandom rozuzlia až rozhodujúce siedme zápasy.

Vo Východnej konferencii Sixers vo štvrtok doma zvíťazili nad Raptors 112:101, na západe si Trail Blazers poradili s Nuggets na vlastnej palubovke 119:108.

Philadelphia proti kanadskému súperovi vyrovnala sériu po pohodlnom priebehu. Do druhej štvrtiny vstúpila šnúrou 13:2 a dostala sa do vedenia už o 19 bodov, ktoré si do konca duelu postrážila.

Hosťom nepomohlo ani double-double Kawhiho Leonarda, ktorý dal 29 bodov a pridal i 12 doskokov, no nepremenil ani jednu zo štyroch trojok. Za domácich dal stredný rozohrávač Jimmy Butler 21 bodov a bodovo produktívnejší oproti predchádzajúcim duelom bol Ben Simmons s 21 bodmi.

"Všetci sme boli mimoriadne sústredení. Vedeli sme, čo je v stávke," povedal podľa Canadian Press austrálsky krídelník Simmons.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/FeuGyUc6slw

Zápas v Oregone bol vyrovnanejší, no Portland nepripustil dramatický záver. Duo rozohrávačov Damian Lillard a C. J. McCollum prekonalo 30-bodovú hranicu (32 a 30), dobre zahrala aj lavička Blazers. Rodney Hood si pripísal kariérne maximum v play off 25 bodov a Zach Collins pridal 14.

"Ak chcete uspieť, dobré vodcovstvo nestačí, potrebujete väčšie množstvo hráčov. Rodney Hood dnes pridal dôležité body najmä v poslednej štvrtine. Teraz ideme na nepriateľské územie, necháme tam všetko," povedal pre ESPN najlepší strelec duelu Damian Lillard.

Play off NBA 2018/2019 - semifinále konferencií - štvrtok:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Philadelphia - Toronto 112:101 (29:21, 29:22, 29:24, 25:34)

/stav série 3:3/

Najviac bodov: Butler 25, B. Simmons 21, Embiid 17 (12 doskokov) - K. Leonard 29 (12 doskokov), Siakam 21, Lowry 13

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Denver - Portland 119:108 (26:34, 32:20, 29:26, 32:28)

/stav série 3:3/

Najviac bodov: Lillard 32 (6 trojok), McCollum 30, Hood 25 - Jokič 29 (12 doskokov), J. Murray 24 (10 doskokov), Millsap 17