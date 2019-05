Blíži sa tenisový turnaj v Trnave. Voľnú kartu dostali až tri Slovenky

Predstaví sa Čepelová, Mihalíková a Stará.

10. máj 2019

TRNAVA. Jedenásty ročník najväčšieho ženského tenisového podujatia na Slovensku EMPIRE Slovak Open na antuke v Trnave (dotácia 100 000 USD, 13.- 19. mája 2019) bude mať opäť solídne obsadenie.

Z pohľadu slovenského tenisu je dôležité, že v hlavnej súťaži sa predstavia tri domáce hráčky. Vďaka voľnej karte od organizátorov sú nimi Jana Čepelová, Tereza Mihalíková a Lenka Stará. S rovnakým privilégiom ich doplní Maďarka Timea Babosová.



"Ďalšie štyri slovenské hráčky dostali voľné karty do kvalifikácie. Sú nimi Viktória Morvayová, Barbora Matúšová, Vivien Juhászová a Laura Maluniaková. Kvalifikácia sa začne až v pondelok 13. mája a bude iba dvojkolová počas dvoch dní.

Tenistky aj z najlepšej stovky

Znamená to, že do hlavnej súťaže z nej postúpi osem hráčok a nie štyri, ako to bolo v minulosti.

Celkovo sa na turnaji predstavia štyri tenistky z najlepšej svetovej stovky, najvyššie v nej momentálne figuruje Ruska Jevgenija Rodinová na 67. mieste," informoval zástupca riaditeľa turnaja Tomáš Boleman.

Zostávajúce trio tvoria Francúzka Fiona Ferrová (91.), Švédka Johanna Larssonová (99.) a Nemka Laura Siegemundová (97.). Tá však medzičasom klesla o 14 priečok na súčasnú 111. pozíciu.

Tzv. turnajový "cut" je na rebríčkovom mieste 173 a poslednou hráčkou, ktorá sa vošla do hlavnej súťaže, je Poľka Magdalena Frechová.

Turnaj je prípravou pred Roland Garros

Ženský turnaj v Trnave je v tomto roku zaradený do novovzniknutej série ITF World Tennis Tour, aj preto nastali určité zmeny vo formáte kvalifikácie.

Boleman zároveň podotkol, že sa teší aj na návrat lanskej finalistky Verónicy Cepedeovej-Roygovej z Paraguaja či na mladé Slovenky v "pavúku" kvalifikácie.

"Turnaj sa koná v atraktívnom termíne, hráčky, ktoré nehrajú na väčších podujatiach WTA, ho berú ako prípravu na Roland Garros. Budem sa však tešiť najmä z úspechov našich hráčok.

Verím, že po víťazstvách Anny Karolíny Schmiedlovej a Viktórie Kužmovej z minulosti opäť dosiahne úspech Slovenka a bude neskôr ďalej stúpať v rebríčku WTA," doplnil Boleman.

Starej sa hrá na Slovensku dobre

Iba 19-ročná Lenka Stará má skromné ambície, chcela by vyhrať aspoň jeden trnavský zápas. "Idem si sem dobre zahrať, najlepšie by bolo vyhrať aspoň jedno kolo.

Vlani som v 1. kole mala proti Alexandrovej náskok 5:3 a dva setbaly v prvom kole, teraz chcem dosiahnuť viac. Tento zápas mi ukázal, že sama si musím ´uhrávať´ loptičky vo výmenách. Celkovo sa mi na Slovensku hrá dobre. Rada sa ukazujem pred našimi fanúšikmi," uviedla Stará na piatkovej tlačovej konferencii v Trnave.

Podujatie EMPIRE Slovak Open vyvrcholí tradične počas víkendu. V sobotu 18.5. odohrajú od 12.00 h semifinále dvojhry a finále štvorhry, V nedeľu 19.5. od 11.00 h príde na rad finále dvojhry.