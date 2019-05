Ruský kapitán po zápase s Nórmi: Na štadióne bolo teplo

Rusi vstúpili do šampionátu úspešne.

10. máj 2019 o 19:39 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. „Ak by rozhodovali o výsledku mená, tak rovno by mali dať Rusom zlaté medaily. Hneď by som ich hráčom dal,“ vravel kanadský tréner Bob Hartley pre denník Sport express.

Lenže o víťazoch sa rozhoduje v zápasoch a majstrov sveta spoznáme až 26. mája.

Hokejových expertov aj fanúšikov však zaujímalo, ako sa na šampionáte ukáže v prvom zápase hviezdny ruský tím.

Nebude sa proti Nórom trápiť rovnako ako ten slovenský v poslednom prípravnom zápase (3:2 po predĺžení - pozn.)?

Rozhodli presilovky

Rusi sa v minulosti dlho nevedeli zbaviť vážneho zlozvyku. Nezmyselne vozili puk. V snahe vytvoriť si čo najlepší priestor, naopak, svoje šance neraz ničili.

V otváracom zápase svetového šampionátu proti Nórom však šikovne kombinovali a výborne korčuľovali.

Nórov prakticky nepustili do žiadnych šancí. O svojom víťazstve 5:2 však rozhodli skvelými presilovkami.

Tri vylúčenia Nórov premenili na tri rýchle góly.

Prvú z nich využili v prvej tretine už po deviatich sekundách od vylúčenia Mathiasa Olimba. Prihrávku spoza bránky pohotovo doklepol pomedzi betóny brankára Jevgenij Dadonov.

V druhej tretine pridal Dadonov druhý gól. Tretiu presilovku premenil Nikita Kučerov.

Dva góly v presilovkách premenila formácia Jevgenija Malkina.

„Myslím si, že nášmu útoku sa dnes celkom darilo, hoci sme v tomto zložení odohrali vlastne prvý zápas. Celkom nám to šlo. V presilovkách sme skórovali, ale góly treba dávať aj pri hre piatich proti piatim. Takže máme čo zlepšovať,“ vravel po zápase Malkin.

Nóri ich v závere vytrestali

Nóri akokoľvek sa snažili, nedokázali preveriť Rusov. Pokúšali sa strieľať na ruskú bránku z z každej pozície. So súperom nestíhali najmä korčuliarsky.

V poslednej tretine sa ich hra zlepšila, keď napádali súpera už pri rozohrávke.

V závere, keď Rusi poľavili z koncentrácie, ukázali, že môžu byť nebezpeční. V rozpätí dvoch minút strelili dva góly.

O víťazovi však už bolo rozhodnuté. Zápas už nedokázali zdramatizovať.

„Na konci sme poľavili a to by sa nemalo stávať. Nedohrávali sme súboje. Musíme to v ďalších zápasoch zlepšiť. Dôležité je, aby sme sa držali stále našej agresívnej hry,“ hovoril kapitán zbornej Iľja Kovaľčuk.

"Naozaj, v tomto sme urobili chybu, že sme sa na konci uspokojili. Zápas musíme hrať do konca," doplnil ho Malkin.

„Nóri sa snažili a bojovali. Nebolo to vôbec také ľahké,“ chválil súpera Nikita Kučerov. Práve najproduktívnejší hráč NHL v tejto sezóne upozornil na slabinu tímu – obranu.

„V závere sme nemali toľko šancí a Nóri prevzali iniciatívu. Musíme však zlepšiť obranu. Hrať pred našou bránkou jednoduchšie,“ hodnotil zápas Kučerov.

Kapitán tímu Kovaľčuk vravel, že na ľadovej ploche je teplota o niečo vyššia.

"Je tu celkom teplo, ale na druhej strane majú všetci rovnaké podmienky," vravel olympijský víťaz z Pjongčangu.

O tom, že budú Rusi nebezpeční, bolo zrejmé už pred majstrovstvami. Otázka bola nakoľko.

V prvom zápase ruský tím ukázal, že súhra funguje a dôležité góly nemusia dávať len najznámejší ruskí strelci Alexander Ovečkin a Jevgenij Malkin. Obrana však nie je taká pevná.

Rusko nastúpi v ďalšom zápase v nedeľu proti Rakúsku.