Najdôležitejšie zistenie? Aj hráči zo Slovenska môžu hrať svetový hokej

Slováci vedia, aké je sila v tíme.

11. máj 2019 o 0:56 Juraj Berzedi

KOŠICE. Bol to ako závan starých a dobrých čias. Hoci slovenskí hokejisti nemajú také hviezdy ako v minulosti, proti Američanom podali výnimočný výkon.

A v ich prvom zápase na majstrovstvách sveta zaslúžene zvíťazili 4:1.

Nájsť hráča, ktorý by nehral dobre? Nemožné. Slováci podali zodpovedný a bojovný výkon. Ale to nie je všetko.

V zápase s favorizovanými Američanmi boli rýchlejší a šikovnejší.

Posledné minúty im vypredaný košický štadión tlieskal postojačky. Taký výkon Slováci nepodali na majstrovstvách sveta už niekoľko rokov.

„Je to sen, paráda. Veľmi sme si to užili. Bolo to vidieť aj na našom výkone. Ľudia fandili, čo nás tlačilo dopredu,“ reagoval slovenský hokejista Patrik Koch.

Patrik Koch : Ešte teraz mám husiu kožu

Na začiatku prípravy veril len málokto, že sa môže prebojovať do záverečnej nominácie.

Vo svojom prvom zápase na šampionáte však pôsobil ako skúsený harcovník.