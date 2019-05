Kto bol najlepším hráčom Slovenska v zápase proti Fínsku? (Anketa)

Hlasujte v ankete denníka SME.

11. máj 2019 o 22:58 SME.sk

KOŠICE. Slovenská hokejová reprezentácia prehrala s Fínskom 2:4 v sobotňajšom zápase v základnej A-skupine na 83. majstrovstvách sveta na Slovensku.

Prvú vážnejšiu príležitosť mali Slováci v 4. min, keď sa prvý útok niekoľkokrát natlačil pred Lankinena, ale gólman súpera bol pozorný. O dve minúty neskôr pálil z uhla Lantoši tesne vedľa, na opačnej strane skončila delovka Mikkolu v lapačke Čiliaka. Fíni sa potom na dlhší čas nasťahovali do útočného pásma, ich snaženie však prerušil trest pre Ohtamaaho.

V početnej výhode sa Slováci niekoľkokrát pokúsili o koncovku, ale ujala sa až strela obrancu Černáka v rovnovážnom stave, keď z pravého kruhu prekonal Lankinena.

Na trestnú lavicu potom putoval Čajkovský, v oslabení pálil Lunter do súperovho brankára a na opačnej strane potom Lindbohm vyrovnal na 1:1, keď za Čiliaka poslal odrazenú strelu Savinainena. O dve minúty neskôr vystrelil od modrej čiary mladík Kakko a Fíni viedli 2:1.

V 22. min hľadal Studenič pri žŕdke fínskej bránky M. Sukeľa, ale prudký puk mu prekĺzol popod čepeľ hokejky. O minútu neskôr prišiel obranca Jokiharju o nôž na korčuli po delovke Sekeru, v prerušenej hre si ho však nasadil a pokračoval ďalej.

Pri vylúčení Tatara sa potom Slováci úspešne bránili bez Černáka, ktorý po zásahu pukom do tváre zamieril do šatne. Počas presilovky Fín Rajala trafil ľavú žŕdku Čiliakovej svätyne. Už v rovnovážnom stave puk chvíľku poskakoval vedľa Lankinen, ale slovenský tím ho neposlal do bránky. Suomi potom nevyužili vylúčenie slovenského kapitána Sekeru.

Pri avizovanom treste pre Ojamäkiho fínsky brankár zneškodnil delovku slovenského tímu. Na presilovku sa už vrátil Černák, ktorého hornú peru "zdobilo“ niekoľko stehov.

Päť minút pred koncom druhej časti zamieril do šatne aj Marek Ďaloga, ktorý tiež dostal ranu pukom do tváre. Slovenského obrancu vzápätí previezli do nemocnice. Čiliak potom zachránil pri strele Antillu z ľavého krídla a 40 sekúnd pred druhou sirénou sa slovenskí priaznivci dočkali vyrovnania - najprv pred fínskou bránkou dobiedzal Studenič a vzápätí bekhendom poslal do bránky Marinčin.

Jeho zásah až dvakrát posudzovali viderozhodcovia a v oboch prípadoch rozhodol v prospech tímu SR.

V úvode tretej časti sa obe mužstvá striedali v náznakoch šancí, ale do väčších príležitostí sa nedostávali. V 48. min sa viac ako päť minút nehralo, pretože bolo potrebné opraviť plexisklo.

Po pauze slovenský tím inkasoval tretíkrát - v 50. min sa pred Čiliaka dostal mladík Kakko a pomedzi betónu zasunul puk do jeho bránky. Slováci potom na vyrovnanie nevyužili vylúčenie Antillu, vytúženého gólu sa nedočkali ani v rovnovážnom stave.

Kouč Craig Ramsay siahol v závere k hre bez Čiliaka a Kakko gólom do prázdnej bránky skompletizoval hetrik.