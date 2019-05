Cirelli pre SME: Černák je chlapík, na ktorého sa môžete spoľahnúť

So Slovákmi sa teší na atmosféru.

12. máj 2019 o 18:00 Juraj Berzedi

Rozhovor pre denník SME Hoci má len 21 rokov, v nabitom kádri Tampy Bay má svoje pevné miesto. Od juniorky hráva s Erikom Černákom. „Sme dobrí priatelia. Erik je zábavný a priateľský,“ priznal pre SME útočník Kanady ANTHONY CIRELLI.

Toto sú vaše prvé seniorské majstrovstvá sveta v hokeji. Ako si ich užívate?

„Cítim sa výborne. Je to obrovská pocta, že tu môžem byť a obliekať si dres s javorovým listom na vrcholnom podujatí. Zatiaľ si to tu užívam. Bude to pre mňa veľká hokejová skúsenosť, ktorá mi môže pomôcť aj v ďalšej kariére.“

V úvodnom zápase na turnaji ste prekvapujúco prehrali s Fínskom 1:3. Aká je nálada v kanadskej šatni?

„S Fínskom sme mali veľa gólových príležitostí. Súper však hral lepšie a zvíťazil. Už je to za nami. Sústredíme sa na ďalšie zápasy. Máme ich pred sebou ešte veľa. Verím, že tento tím ukáže svoju skutočnú silu.“

Pred začiatkom šampionátu sa na tréningu zranil útočník John Tavares. Zamáva to s tímom, keď príde o svoju najväčšiu hviezdu?

„Samozrejme. Ak prídete o takéhoto hráča, vôbec to nie je jednoduché. Je to skvelý útočník a líder. Stále však máme v tíme dosť kvalitných hokejistov, ktorí ho môžu zastúpiť.“

Slovenskí hokejisti v prvom zápase nečakane zdolali favorizovaných Američanov 4:1. Videli ste tento zápas? Čo hovoríte na výkon Slovákov?

„Nie, zápas som nevidel. Američania však majú slušný tím so skvelými individualitami. Keď Slováci vyhrali, budú mať tiež veľkú kvalitu. Do značnej miery im pomáhajú aj fanúšikovia. Hráči sa v dobrom pobláznili, keďže hrajú doma.“

V Tampa Bay Lightning hráte so slovenským obrancomErikom Černákom. Ako vnímate jeho progres v aktuálnej sezóne?

„Erik je neuveriteľný.