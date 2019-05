Budúcnosť Mareka Ďalogu na turnaji je zatiaľ neistá, rozhodnutie padne v najbližších dňoch

Slovenský obranca dostal zásah pukom do tváre.

12. máj 2019 o 11:13 SITA

KOŠICE. Mimoriadne nešťastný bol sobotňajší duel slovenskej hokejovej reprezentácie proti tímu Fínska (2:4) na majstrovstvách sveta pre obrancu Mareka Ďalogu.

V druhej tretine ho do tváre zasiahol puk priamo do tváre a v ukrutných bolestiach putoval z ľadu cez kabínu do košickej nemocnice. Pochopiteľne, do stretnutia už nezasiahol.

"Marek Ďaloga utrpel zranenie v oblasti tváre, ktoré si vyžiadalo miniinvazívny zákrok. O jeho ďalšom pôsobení na šampionáte rozhodneme v najbližších dňoch," informoval lekár slovenského tímu na MS 2019 Ján Grauzel.

Zaujímavosťou je, že v sobotu počas druhej tretiny zasiahol puk aj tvár iného slovenského obrancu Erika Černáka. Ten tiež zamieril do šatne, no o niekoľko minút sa vrátil do diania so stehmi na hornej pere.

Slováci majú v nedeľu voľno, v pondelok večer o 20.15 h ich čaká duel proti tímu Kanady.