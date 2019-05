Fanúšikovia sú tu iní ako v zámorí, tvrdí mladá hviezda Kanady

Chabot a Jaroš sú spoluhráči, teraz nastúpia proti sebe.

12. máj 2019 o 13:31 Marián Szűcs

Hoci má len 22 rokov, patrí k najproduktívnejším obrancom NHL a už druhý raz reprezentuje Kanadu na majstrovstvách sveta.

THOMAS CHABOT je navyše v Ottawe spoluhráčom Slováka Christiána Jaroša. Obaja v pondelok nastúpia proti sebe – v zápase Kanady a Slovenska na šampionáte.

V prvom zápase na turnaji ste prehrali s Fínskom 1:3. Platí, že Kanada sa majstrovstvách sveta zvyčajne rozbieha pomaly?

„Treba uznať, že Fíni hrali proti nám výborne. Nemali sme veľa šancí vrátiť sa do zápasu a aj tie, čo sme mali, sme nevyužili. Musíme si pozrieť video a zapracovať na tých veciach. Je však pravda, že pre väčšinu z nás to bol druhý zápas po vyše mesiaci, potrebujeme sa znova dostať do tempa a cítiť ľad. Turnaj je dlhý.“

Vstup do šampionátu nevyšiel ani Američanom, ktorí majú v Košiciach hviezdny tím. So Slovenskom prehrali 1:4. Prekvapilo vás to?

„Nie, každý na turnaji má svoju kvalitu. Slovensko má silný tím a navyše hrá v domácom prostredí, to hráčom dodáva veľa energie. Samozrejme, výsledok je trochu prekvapujúci, ale keď ste videli ten zápas, musíte uznať, že Slováci hrali výborne.“

Majstrovstvá sveta nemajú v zámorí taký cveng ako olympijské hry či boje o Stanleyho pohár. Vy ste za Kanadu hrali na šampionáte už pred rokom, teraz ste v tíme znova. Čím vás tento turnaj láka?

„Majstrovstvá sveta sú výborná skúsenosť. Klzisko má iné rozmery, fanúšikovia sú iní ako v zámorí, arény tiež. Nesledoval som zápasy Slovenska priamo na štadióne, ale som si istý, že na štadióne bola skvelá atmosféra.

Podobné to bolo už v našom zápase proti Fínsku. Nepochybujem, že v našom súboji proti Slovensku to bude ešte intenzívnejšie. Teším sa na to.“

Hovoríte, že fanúšikovia sú tu iní ako v zámorí. V čom?