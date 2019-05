Hudáček: Na tribúne som si dal aj klobásku. Ale už som opäť hráčom

Proti Kanade už bude zrejme hrať.

12. máj 2019 o 16:51 Juraj Berzedi

KOŠICE. Do reprezentácie prichádzal ako jeden z útočných lídrov. Očakávalo sa, že bude hrať na centri prvej či druhej formácii.

Libor Hudáček však prvé dva zápasy na majstrovstvách sveta sledoval len z tribúny. Na konci prípravy pred domácim šampionátom ochorel. Mal silný zápal dutín a bral antibiotiká.

V nedeľu na dobrovoľnom tréningu už zaberal naplno. Viackrát ukázal svoje šikovné ruky. Raz prekonal Patrika Rybára strelou pomedzi betóny. Inokedy Denisa Godlu švihom do horného rohu bránky.

„Libor už niekoľko dní neberie antibiotiká. Ak ho tréneri nominujú, bude pripravený nastúpiť,“ priznal doktor slovenskej reprezentácie Ján Grauzel.

Na tribúne si dal aj klobásku

Či to bude už v pondelok proti Kanade (20.15) ešte Hudáček po poobedňajšom tréningu nepotvrdil.

„Zatiaľ neviem, čo majú tréneri v pláne. Zrejme sa to dozviem na mítingu. Som už pripravený na 90 percent, v pondelok budem na sto,“ reagoval 28-ročný útočník Liberca.

Prečítajte si tiež: Fanúšikovia sú tu iní ako v zámorí, tvrdí mladá hviezda Kanady

Domáci svetový šampionát je preňho šiestym v kariére. Viac štartov z aktuálneho slovenského výberu majú len Andrej Sekera a Ladislav Nagy. Obaja po osem.

Vždy keď bol Hudáček na majstrovstvách sveta patril k oporám. V úvodných dvoch zápasoch zažíval pocity, ktoré príliš nepozná.

„Dlho som nebol na tribúne, najmä v reprezentácii. Pozrel som si to z výšky a dal si aj klobásku. V hlave som bol inak nastavený. Už som sa prepol a cítim sa ako hráč,“ dodal.

Je mu jedno, s kým bude hrať

Na hru spoluhráčov pri víťazstve nad USA 4:1, ale aj pri prehre proti Fínom 2:4 sa mu pozeralo dobre.

„Oba zápasy hrali chlapci výborne. Môžeme mať hore hlavy a do ďalšieho zápasu nastúpiť s odhodlaním a sebavedomím,“ naznačil Hudáček.

Výkon slovenských hokejistov proti USA bol skvelý. Od druhej tretiny takmer bezchybný. Možno najlepší na vrcholnom podujatí od strieborných Helsínk 2012.

“ Chcem priniesť na ľad rýchlosť, kreativitu a novú energiu. To, čo odo mňa čaká tréner i diváci. „ Libor Hudáček

„Je to ťažké povedať. Museli by sme rozobrať každý zápas. Určite však patril medzi lepšie,“ skonštatoval Hudáček.

S najväčšou pravdepodobnosťou bude hrať na centri druhej či tretej formácie. Prvý útok s Tatarom, Krištofom a Pánikom zrejme ostane pohromade.

„Neviem, kde budem zaradený. Je mi úplne jedno s kým budem na ľade. Hral som už s takými, aj onakými,“ doplnil.

Po chorobe to nebude mať jednoduché

To, že zrejme zažije krst na domácom šampionáte proti Kanade, berie kreatívny slovenský útočník s pokojom.

„Človek si nemôže vyberať. Sú to majstrovstvá sveta. Je jedno či nastúpim proti Kanade alebo Nemecku. Každý zápas je tu náročný,“ vraví Hudáček.

Naposledy odohral zápas pred dvoma týždňami vo finále českej ligy. Slovenskí tréneri ho po chorobe v úvodných dvoch dueloch na šampionáte šetrili. Aj preto, že bral antibiotiká.

„Po chorobe to nebude mať jednoduché. Libor má svoju kvalitu. Nechceli sme, aby hral dva zápasy sa sebou. Nechali sme ho, aby dobre potrénoval, zosilnel. Vyzerá to, že proti Kanade bude hrať,“ prezradil asistent trénera Róbert Petrovický.

Prečítajte si tiež: Ďaloga je v nemocnici, proti Kanade určite nenastúpi

Ešte na začiatku šampionátu Hudáček hovoril, že sa mu ťažko dýcha. Mal silný zápal dutín.

„Už je to lepšie. Ľavú dierku stále cítim, že to nie je ideálne. Chcem priniesť na ľad rýchlosť, kreativitu a novú energiu. To, čo odo mňa čaká tréner i diváci,“ načrtol Hudáček.

Najviac sa teší na atmosféru, ktorú vytvárajú slovenskí fanúšikovia. „Budem si ju užívať. Na tribúne som mal zimomriavky. Bol som však pokojný. Neskákal som ako ľudia okolo. Som hráč, takže som to prežíval trochu inak,“ dodal.