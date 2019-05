Ovečkin môže dať aj štyri góly. Len nemusel by proti nám, vraví Vrána

Čechov v pondelok čakajú Rusi.

12. máj 2019 o 18:54 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Rozstrieľali posledných majstrov sveta, vyslúžili si najväčší potlesk a nadchli aj hokejovú legendu Jaromíra Jágra. Českí hokejisti na majstrovstvách sveta ukazujú skvelé výkony a v bratislavskej B-skupine sú na prvej priečke.

V pondelok o 16.15 h ich však čaká očakávaný duel proti silným Rusom. Oba tímy zatiaľ na turnaji neprehrali. Viac pozornosti vzbudzujú Rusi. Ale skôr kvôli nominácii.

Jágr: Vrána letí

„Rusi majú v tíme plno hviezd, ale aj my sme celkom silní. Myslím, že to bude veľmi dobrý zápas. Máme sa na čo tešiť,“ myslí si Jakub Vrána.

„Musíme hrať ďalej svoju hru. Skúšať všetky spôsoby ako streliť góly a nenechať sa vylučovať. Presilovku majú Rusi veľmi silnú.“

Český útočník hrá na majstrovstvách sveta prvý raz. Hneď v premiére dokázal Švédom streliť dva góly. Chvália ho aj spoluhráči. Je z neho výnimočný strelec.

Zatiaľ sa mu na turnaji darí viac ako oveľa slávnejším a skúsenejším spoluhráčom z Washingtonu – Alexandrovi Ovečkinovi a Jevgenijovi Kuznecovovi. Z nich ani jeden gól na MS ešte nedal.

„Lenže nerád by som sa teraz porovnával s hráčom, ktorý dal v tejto sezóne 50 gólov. Ovečkin má na to, aby dal v jednom zápase aj štyri góly. Ale bol by som radšej, ak by sa mu to v zápase proti nám nepodarilo. Nemusel by sa naštartovať práve proti nám,“ hovoril 23-ročný Vrána v nedeľu po tréningu.

Útočníka Washingtonu pochválil aj Jaromír Jágr na facebooku: „Vrána letí.“

Po sobotňajšom zápase Česko - Nórsko, ktorý Jágr sledoval v hľadisku, prišiel povzbudiť hráčov aj do šatne.

„Bolo to veľmi fajn. On je legenda a veľa to pre nás znamenalo, že za nami prišiel. A napísal nám v šatni aj odkaz: Len zlato!“ opisoval Vrána.

Jágr bol z hry a výkonov českých hokejistov nadšený a verí, že majú na to, aby vyhrali celý turnaj. "Len nech nič na svojej hre nemenia," hovoril.

Kovaľčuk: Skôr viem, čo musíme zlepšiť

Kým v českom tíme vládne pohoda a zdá sa, že tím je skvele zohratý, Rusi napriek víťazstvám nie sú takí spokojní.

Aj po nedeľňajšej hladkej výhre nad Rakúskom vravel kapitán Iľja Kovaľčuk, že pri vylosovaní turnaja mali šťastie.

„Máme veľmi dobrý program na majstrovstvách. Takto sa môžeme postupne rozohrať,“ hovoril Kovaľčuk. Rusi v nedeľu vyhrali nad Rakúskom 5:0. Po zápase boli hráči spokojní.

Kapitán však videl aj chyby.

„S čím som po víťazstve nad Rakúskom spokojný? No skôr by som vedel povedať s čím nie som. Strácame puky, púšťame súperov do prečíslenia a musíme pridať v obrane. Jasné, že chceme všetci dať góly, ale musíme sa skôr sústrediť na lepšie bránenie,“ dodal ruský útočník.

Zdanlivo pritom Rusi hrajú veľmi dobre. Lenže Nóri ani Rakúšania nemali kvalitu, aby ich dokázali preveriť. Česi áno.

Rusi v poslednom zápase pred majstrovstvami nad Českom vyhrali 4:1.