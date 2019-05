Ackermann zvíťazil v druhej etape na Giro d'Italia, v tesnom špurte porazil Vivianiho i Gaviriu

Na čele celkového poradia zostal Roglič.

12. máj 2019 o 17:58 SITA

Giro d'Italia 2019 - 2. etapa (Bologna - Fucecchio, 205 km) - výsledky:

1. Pascal Ackermann Nemecko Bora-Hansgrohe 4:44:43 h 2. Elia Viviani Taliansko Deceuinck - Quick Step + 0 s 3. Caleb Ewan Austrália Lotto Soudal + 0 s 4. Fernando Gaviria Kolumbia UAE Team Emirates + 0 s 5. Arnaud Démare Francúzsko Groupama FDJ + 0 s 6. Davide Cimolai Taliansko Israel Cycling Academy + 0 s

FUCECCHIO. Nemecký cyklista Pascal Ackermann zvíťazil v nedeľňajšej 2. etape na 102. ročníku Giro d'Italia, úvodnom podujatí Grand Tour v tejto sezóne.

Jazdci štartovali v Bologni a po 205 km finišovali vo Fucecchiu.

Dvadsaťpäťročný jazdec tímu Bora-Hansgrohe Ackermann v záverečnom boji so šprintérskymi esami vyhral pred domácim Eliom Vivianim (Deceuninck-Quick Step) a Austrálčanom Calebom Ewanom (Lotto Soudal).

Ackermann zvládol tlak na prvej Grand Tour

"Som neuveriteľne šťastný. Bola to moja prvá šanca na víťazstvo a podarilo sa to na jednotku. Myslím si, že celý tím je motivovaný, čo je dobré pre nasledujúce tri týždne. Nikto zo šprintérov do toho nešiel 250 metrov pred cieľom, takže som sa odhodlal ja.

Rozhodol som sa ísť do toho na plný plyn a, chvalabohu, to stačilo. Bol som trochu pod tlakom, je to pre mňa prvá Grand Tour v kariére, ale nikdy neviete, čo sa môže prihodiť," cituje Ackermanna portál cyclingnews.com.

Na čele priebežného celkového poradia zostal Slovinec Primož Roglič vo farbách zoskupenia Jumbo-Visma, pred Britom Simonom Yatesom (Mitchelton-Scott) vedie s náskokom 19 sekúnd. Na tretej priečke s odstupom 23 sekúnd figuruje domáci Vincenzo Nibali z tímu Bahrain-Merida.

Ciccone si oblečie modrý dres

Do úniku dňa sa dostalo osem jazdcov a počas celej etapy trápil jazdcov dážď. Na čele pelotónu pracovali najmä tímy so silnými šprintérmi ako Deceuninck-Quick Step, UAE Team Emirates či Bora-Hansgrohe.

Cyklistov čakali v etape aj dve horské prémie tretej a štvrtej kategórie, ktoré vyhral Giulio Ciccone z tímu Trek-Segafredo a v pondelok si oblečie modrý dres pre vedúceho muža vrchárskej súťaže.

Únik sa postupne s blížiacim sa cieľom stenčoval a pelotón ho napokon dostihol asi 7 km pred koncom. Vtedy sa už o pozície bili šprintérske tímy a z víťazstva sa tešil nemecký šampión Ackermann.

V pondelok je na programe 3. etapa z Vinci do Orbetella (220 km) a k slovu by sa mali dostať opäť šprintéri.

Poradie po 2. etape: