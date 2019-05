Voráček prišiel so šialeným nápadom. Ale fanúšikom sa to páčilo, vraví dídžej

Znie Gladiator? To znamená, že Slováci dali gól.

13. máj 2019 o 17:30 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Viete, čo majú spoločné ruská pieseň Kalinka, Hoja Hou (vo verzii od Walda Gang), Slovenskoo od Gladiatoru a All Stars od Martina Solveiga?

Všetky sprevádzajú radosť fanúšikov na hokejových majstrovstvách sveta. Sú to takzvané gólové pesničky. Je to signál, že padol gól.

Ide o známe melódie, ktoré majú povzbudiť ľudí k oslavám.

Každý tím má tú svoju. Hokejová hymna od Gladiatoru sprevádza slovenské gólové oslavy už roky a fanúšikovia ju dobre poznajú.

"Je to veľmi dobre zvolená skladba, pretože si ľudia po góle môžu zakričať Slovenskó. Tak to má byť," hovorí Aleš Matoušek, dídžej, ktorý sa na bratislavskom zimnom štadióne stará počas majstrovstiev sveta o dobrú náladu.

Gólové skladby sú súčasťou dlhších príprav pred majstrovstvami a réžia ich rieši s každým tímom samostatne.

"Každý tím nám posiela požiadavky, čo by chceli mať pustené počas rozkorčuľovania, a potom diskutujeme aj o goalhorne, teda gólovej znelke. Je zaujímavé sledovať, čo si tímy vybrali. Veľa to napovedá o hráčskej kabíne, pretože je to skôr voľba hráčov," vraví Matoušek.

Maxim Turbulenc navrhol Voráček

V prípade českej znelky nastala na tohtoročnom šampionáte zmena po štyroch rokoch. Na minulých šampionátoch znela pieseň, ktorú by ste asi po strelenom góle ťažko očakávali.

"Riešili sme to s českým tímom pred majstrovstvami 2015. My sme niečo navrhli, ale prišiel Jakub Voráček s nápadom, aby sme pustili jednu šialenú skladbu.