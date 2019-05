Bereš: V Bratislave už len cesta na štadión bola vyčerpávajúca

Rozhovor pre denník SME Je kondičným trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie. Okrem prípravy na suchu, ktorá zahŕňa posilňovňu i rozcvičku, má na starosti na majstrovstvách sveta aj stravovanie hráčov. „V kabíne majú po zápase aj pizzu,“ vraví RÓBERT BEREŠ.

Slovenskí hokejisti sa v zápasoch proti USA a Fínsku vyrovnali súperom v korčuľovaní či fyzickej hre. Ako to vnímate z pozície kondičného trénera?

„Po dlhej dobe má výkon slovenskej reprezentácie svetové parametre. Jazdilo sa hore-dolu, chlapci si verili, boli silní s pukom. Je to signál, že by to mohlo fungovať. Malo to energiu, srdce, charakter. Nebol tam hráč, ktorý by v niečom zaostával. Aj chlapci zo slovenskej ligy ukázali, že hokej hrať vedia. Taký výkon sme v reprezentácii dlho nevideli.“

Ako náročné je pre hráčov odohrať dva zápasy za dva dni?

„Oproti Fínom sme mali deficit štyri hodiny, o ktoré sme hrali neskôr. Kým oni išli spať o desiatej či jedenástej, my sme po zápase s USA zaspali pred druhou. Z hľadiska biorytmu je to velikánsky rozdiel. Môžete spať rovnako dlho, ale spánok od jedenástej do ôsmej je lepší ako spánok od druhej do jedenástej. Regenerácia a najmä návratnosť rastového hormónu je kvalitnejšia. Proti Fínom napriek výbornému zápasu už chýbalo trochu drajvu.“

V rozhovore si tiež prečítate: Ako je možné, že čoskoro 40-ročný Ladislav Nagy zvláda tempo na šampionáte?

V čom je výnimočný živelný Tomáš Tatar a flegmatický Richard Pánik?

Prečo je na domácom šampionáte lepšie, že hráči nebývajú v Košiciach?

Ako hráči oddychujú pred zápasom s Kanadou?

Ako slovenskí hokejisti fungujú po večernom zápase?

V súčasnom slovenskom výbere je osem hokejistov zo zámoria. Je ich fyzická pripravenosť lepšia v porovnaní s hráčmi zo slovenskej ligy?

„Keby som mal hodnotiť vizuálne rozdiely. Možno je tam niečo navrch, majú viac odohrané, ich herný prejav je sebavedomejší a sú skúsenejší. Na vysokú hernú kvalitu či fyzickú pripravenosť potrebujete aj vyššiu dávku talentu a genetickej predispozície. A preto títo chlapci nehrajú v NHL náhodou.

Majú výborný sklz, sú dynamickí, silní s pukom i v súbojoch. Je to kombinácia talentu, podporená kvalitným tréningom a životosprávou. K tomu hlava, ktorá musí výborne fungovať, a zdravie, ktoré musí slúžiť.“

Sú niektorí hráči z NHL, pri ktorých aj kondičný tréner musí pootvoriť ústa?

„Je úžasné, aký posun urobil Erik Černák. Keď vyjde na ľad, hneď je vidieť jeho sklz, dynamický odraz, korčuľovanie, herný prejav či silu v osobných súbojoch. Je to všetko na výnimočnej úrovni. Post, ktorý má v Tampa Bay Lightning, je absolútne zaslúžený.“

Na ľade pôsobí ako skúsený harcovník, ktorý hrá niekoľko sezón v NHL. Stačí pre mladých hráčov jeden vydarený rok v najkvalitnejšej lige, aby urobili takýto progres?