Na Strade Bianche zdolal Sagana. Moser ukončil kariéru, odôvodnil to stratou formy

So Saganom bol v jednom tíme.

13. máj 2019

BRATISLAVA. Taliansky cyklista Moreno Moser ukončil ako 28-ročný profesionálnu kariéru. Za jeho odchodom nie je dlhotrvajúce zranenie či choroba, ale dlhodobý pokles formy a strata záujmu o vrcholové dianie.

Niekdajšia veľká nádej talianskej cyklistiky si naposledy obliekala dres prokontinentálneho tímu Nippo Vini Fantini, ktorý s Moserom predčasne rozviazal kontrakt už po štyroch mesiacoch vzájomnej spolupráce.

Na začiatku profikariéry v roku 2012 bol Moser spolujazdcom Petra Sagana v tímoch Liquigas a Cannondale a upútal šiestimi víťazstvami vrátane triumfu na pretekoch Okolo Poľska.

O rok neskôr Moser vyhral prestížnu taliansku klasiku Strade Bianche, keď v súboji o víťazstvo v meste Siena zdolal tímového kolegu Petra Sagana.

V ďalších šiestich rokoch však Moser získal dovedna už len dve profesionálne víťazstvá vrátane triumfu v jednej z etáp na pretekoch Okolo Rakúska.

"Už si neviem predstaviť, aby som sa dostal do požadovanej formy vtedy, keď to potrebujem. Jednoducho to nejde," vravel Moser pre La Gazzetta dello Sport.

"Spočiatku som bol víťazný typ, ale neskôr sa moje obdobia bez úspechov výrazne predĺžili. Nemalo to však súvislosť s deficitom fyzickej prípravy, chorobami či vírusmi. Ďakujem svojmu poslednému tímu za profesionálne prijatie aj prostredie, ale musel som skončiť. Úspech sa totiž nedostavil," dodal Moser.