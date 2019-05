Tatar: Že ľudia po zápase zahádzali ľad? Cítili sme to rovnako

Táto prehra nás môže posilniť, tvrdí.

14. máj 2019 o 0:23 Marián Szűcs

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/m05gMxfKWgU

Rozhovor Vyhrávali 2:0, 4:2 a v tretej tretine vyrovnali na 5:5. Slovenskí hokejisti napokon podľahli Kanade 5:6, keď rozhodujúci gól dostali necelé dve sekundy pred koncom tretej tretiny. "Treba začať zbierať body," vraví útočník TOMÁŠ TATAR.

Dali ste Kanade päť gólov, ale nezískali ste ani bod. Rozhodujúci gól strelil súper dve sekundy pred koncom, to musí byť na šľaktrafenie. Čo takáto prehra s tímom spraví?

„Škoda, že sa to takto skončilo. Mužstvo si za bojovnosť zaslúžilo viac. Ťažko sa hľadajú slová, ale treba sa z tohto skôr odraziť ako vešať hlavy. Hrať proti trom favoritom takýto hokej - myslím, že si to ľudia užívajú.

Teraz sa musí ukázať sila tímu, treba rozprávať v kabíne, motivovať. Ukázali sme, že hokej hrať vieme. To nás môže posilniť.“

Dvakrát ste v zápase viedli o dva góly. Aké boli hlavné dôvody toho, že ste náskok neudržali?

„Dostali sme tri góly v oslabeniach. Aj za stavu 4:5 sme sa dokázali do zápasu vrátiť. Myslím si, že v tretej tretine sme boli aktívnejší, mali sme šance. Škoda, že to nepadlo. Nemalo by sa stávať, že keď druhýkrát vediete o dva góly, pustíte to. Ale Kanada je naozaj silná a v hokeji sa to stáva.“

Diváci v závere zahádzali ľadovú plochu a pískali počas kanadskej hymny. Čo si o tom myslíte?