Telo necíti bolesť, iba myseľ, tvrdí najlepší slovenský hráč

Kanada využila tri presilovky.

14. máj 2019 o 1:01 Juraj Berzedi

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/m05gMxfKWgU

KOŠICE. Bol to nezabudnuteľný hokejový večer. So smutným koncom pre slovenských hokejistov i fanúšikov.

Rozhodujúci gól dostali Slováci dve sekundy pred koncom tretej tretiny.

Vo vzrušujúcom zápase na majstrovstvách sveta napokon podľahli Kanade 5:6. Vo vypredanej Steel Aréne nastalo na chvíľu absolútne ticho.

Slovenskí hokejisti sklonili hlavy. Obranca Martin Fehérváry od zlosti praštil hokejkou o bránku. Diváci začali pískať a zahádzali ľadovú plochu fľaškami.

Asi tri minúty sa nehralo.

„Viem, aký je to pocit. Ľuďmi lomcovali emócie. Bolo by dobré to udržať na uzde,“ reagoval útočník Adam Liška.

V závere iba hľadel cez rukavice

Kanaďanom strelil dva góly. Hral odvážne a energicky. Spoluhráčom vytváral šance, neúnavne korčuľoval.

Po zápase bol vyhlásený za najlepšieho slovenského hokejistu.