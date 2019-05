Hokejisti St. Louis porazili San Jose a vyrovnali stav série

Výsledok druhého zápasu finále Západnej konferencie.

14. máj 2019 o 7:13 SITA

SAN JOSE. Hokejisti St. Louis zvíťazili na ľade San Jose 4:2 a vyrovnali stav série na 1:1 vo finále play off Západnej konferencie NHL. Séria sa presúva do St. Louis, tretí zápas príde na rad v stredu 15. mája.

Hostia zo St. Louis viedli po góloch Jadena Schwartza a Vincea Dunna v 25. min 2:0. Potom začal úradovať domáci kanonier Logan Couture a v rozpätí dvoch minút svojím jedenástym a dvanástym gólom v play off vyrovnal na 2:2. Hráči St. Louis išli opätovne do vedenia v 37. min Robertom Bortuzzom.

Tridsaťročný obranca strelil vôbec prvý gól vo vyraďovacej časti NHL v kariére. Na konečných 4:2 z pohľadu hostí pečatil Oskar Sundqvist tri minúty pred koncom tretej tretiny, ked vyťažil so skvelej prihrávky Alexandra Steena.

Brankár Blues Jordan Binnington zneškodil 24 z 26 pokusov, ktoré na neho smerovali. Domáci Martin Jones chytil 21 z 25 striel.

"Nie je moja úloha na ľade strieľať góly, ale mám to tam niekde vzadu v hlave, že to občas môžem urobiť. Boli to emócie v pohybe, keď sa mi to podarilo," povedal Robert Bortuzzo, prvá hviezda zápasu, na oficiálnom webe NHL. Počas celej kariéry odohral v základnej časti NHL 335 zápasov a strelil v nich 14 gólov.

"Logan Couture bol skvelý, ale nestačilo nám to. Je náročné zvíťaziť v tejto fáze sezóny, keď necítite vklad všetkých hráčov na ľade. Náš súper ho dnes mal, preto bol úspešný," zhodnotil tréner San Jose Peter DeBoer.

Play off NHL - finále konferencií - pondelok:

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

San Jose - St. Louis 2:4 (0:1, 2:2, 0:1) - stav série 1:1

Góly: 25. Couture, 27. Couture (Meier) - 3. Schwartz (Tarasenko, Edmundson), 25. Dunn (O´Reilly, Perron), 37. Bortuzzo (Edmundson, Bozak), 57. Sundqvist (Steen, Pietrangelo)