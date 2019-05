Nemôžeme sa správať ako opice, odkazuje divákom Fehérváry

Slovenskí fanúšikovia vypískali hymnu Kanady.

14. máj 2019 o 7:24 SITA

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/m05gMxfKWgU

KOŠICE. Pondelková nešťastná prehra slovenskej hokejovej reprezentácie s výberom Kanady na domácich majstrovstvách sveta vyvolala pocity frustrácie či bezmocnosti medzi hráčmi aj fanúšikmi.

Inkasovaný gól v posledných okamihoch tretej tretiny rozhodol o tom, že zverenci trénera Craiga Ramsayho podľahli zámorskému tímu tesne 5:6 a v tabuľke košickej A-skupiny zostali na troch bodoch.

Každý sa so vzniknutou situáciou vyrovnával inak, no pomyselnú čiaru v správaní poriadne prekročilo mnoho divákov priamo na tribúnach Steel arény.

Fehérváry takú zlosť ešte nemal

Po rozhodujúcom zásahu Kanaďanov z hokejky Marka Stona na ľadovú plochu hádzali rôzne predmety a počas štátnej hymny Kanady na počesť víťazstva hromadne pískali.

Prečítajte si tiež: Tatar: Že ľudia po zápase zahádzali ľad? Cítili sme to rovnako

"Nepáčilo sa mi, ako to zobrali diváci. Každý cítil krivdu, ale nemôžeme sa správať ako opice a hádzať na ľad fľaše a iné predmety," vyjadril sa jasne obranca slovenského výberu Martin Fehérváry. S jeho slovami nemožno nesúhlasiť.

"Kanada zvíťazila a musíme to tak brať. Toto sa nerobí. Musíme to prijať so vztýčenou hlavou," doplnil.

Stále iba 19-ročný hokejista bol na ľade v okamihu, keď súper dosiahol rozhodujúci gól. Od hnevu vzápätí zlomil svoju hokejku o slovenskú bránku.

"Je to neopísateľný pocit, takú zlosť som v zápase asi ešte nemal. Ťažko sa to hodnotí, dostať takto gól od Kanady na majstrovstvách sveta,.." poznamenal mladík neveriacky krútiac hlavou.

Slováci musia zlepšiť oslabenia

Slovenská hokejová reprezentácia síce v pondelok večer nezískala ani bod, ale zámorskému tímu bola minimálne vyrovnaným súperom.

Prečítajte si tiež: Diváci pískali na kanadskú hymnu. Rozumiem im, tvrdí Kanaďan Ramsay

Slováci v prvej aj druhej tretine viedli o dva góly, v tretej dokázali zmazať najtesnejší náskok súpera. Napokon z toho bola smolná prehra.

"Odohrali sme dobrý zápas, ale napokon sme prehrali. V tomto smere sa musíme zlepšiť, aby sme také vedenie proti takému silnému súperovi udržali. Musíme byť zodpovednejší," zhodnotil Fehérváry.

Bratislavský rodák tiež priznal, že v hre slovenského tímu sa objavujú nedostatky, na ktorých musí pracovať.

"Od Kanady sme dostali tri hlúpe góly v ich presilovkách, všetky z rovnakej strany. V oslabeniach sa musíme zlepšiť," vystihol Fehérváry.

Hokejistom prospeje deň voľna

Slovenský tím na MS 2019 doteraz absolvoval tri zápasy, všetky proti favoritom. Vo všetkých prípadoch domáci hokejisti výkonom nesklamali, skôr naopak.

Výsledkom sú však "len" tri body v tabuľke. " Všetci vieme, čo máme robiť a že máme na každého súpera," je presvedčený Fehérváry.

V utorok má reprezentácia SR v programe šampionátu voľný deň, Už v stredu ju však čaká veľmi dôležité stretnutie v boji o postup do štvrťfinále proti Nemecku.

"Je super, že máme v utorok voľno. Potrebujeme si trochu oddýchnuť a pripraviť sa na ďalší zápas. Bude to jeden z kľúčových duelov o postup," doplnil mladý obranca.