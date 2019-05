Atmosféra bola neuveriteľná a je pochopiteľné, že aj nepriateľská, vraví obranca Kanady

Podľa trénera to bol pre Kanadu zatiaľ najťažší zápas.

14. máj 2019 o 10:17 TASR

KOŠICE. Pondelňajšie hokejové divadlo v Steel Aréne nadchlo každého fanúšika. Dramatická prestrelka nakoniec vyznela pre hráčov Kanady, ktorí si po tesnom triumfe 6:5 pripísali ďalšie tri body do tabuľky A-skupiny MS.

Po stretnutí boli spokojní hráči i tréner Alain Vigneault, ktorý priznal, že to bola pre jeho zverencov doteraz najťažšia skúška na turnaji.

Slováci viedli 2:0 i 4:2, no na body nakoniec nedosiahli. Necelé dve sekundy pred záverečnou sirénou totiž rozhodol v presilovke Mark Stone.

Stecher si atmosféru užíval

Krídelník Vegas Golden Knights oslávil rozhodujúcim gólom pondelňajšie 27. narodeniny. "Vedeli sme, že sa musíme držať nášho herného plánu, že máme dobrý tím a šance prídu. Len sme ich potrebovali dotiahnuť do konca," uviedol.

Prečítajte si tiež: Sekera: Hokej je spravodlivý. Na konci sme boli pasívni

Obranca Vancouveru Canucks Troy Stecher si búrlivú atmosféru, ktorú na tribúnach vytvorili domáci priaznivci, užíval i keď na Kanaďanov často pískali a rovnako sa zachovali i pri hymne.

"Bol to šialený zápas v neuveriteľnej atmosfére, pochopiteľne bola nepriateľská, veď sme hrali s domácim tímom. Lietalo sa z jednej strany na druhú a vyhrať mohli oba tímy. Sme veľmi radi, že sme to zvládli my a ešte v riadnom hracom čase," pochvaľoval si.

Dvadsaťpäťročný bek nepatrí medzi častých strelcov gólov, o to viac ho potešil veľmi dôležitý presný zásah z 37. minúty na 5:4. "Je to dobrý pocit. Ani som nehľadal voľné miesto v bránke, len som to tam nahodil na dorážku a skončilo to v sieti. Keď posielate puky na bránku a hráčov pred brankára, dejú sa dobré veci."

Slovensko má vášnivých fanúšikov

Radosť z tesného triumfu a najmä troch bodov mal kormidelník Vigneault. Jeho zverenci prehrali v úvodnom stretnutí s Fínskom (1:3), no v ďalších dvoch už zabrali naplno.

"Pre nás to bolo veľké víťazstvo po veľmi dôležitom góle z presilovky. Tie sa nám celkovo vydarili, premenili sme tri zo štyroch, čo je výborné. Doteraz to bol najťažší duel na turnaji. Slováci pracovali tvrdo, hnali ich fanúšikovia, bolo to divoké prostredie a my sme potrebovali nájsť cestu k víťazstvu. To sa nám nakoniec aj podarilo," uviedol.

Záverečnú nepeknú scénu, keď domáci fanúšikovia vypískali kanadskú hymnu, komentoval len stručne: "Máte vášnivých fanúšikov, ktorí podporujú svojich, a tak to jednoducho je."