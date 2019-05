Nemám im, čo vyčítať. Slováci hrajú na úrovni najlepších, tvrdí Vůjtek

Nepáčilo sa mi, že fanúšikovia vypískali kanadskú hymnu, povedal tréner.

14. máj 2019 o 11:24 Pavol Spál

Rozhovor pre denník SME Vladimír Vůjtek bol štyri roky trénerom slovenskej reprezentácie. Tvrdí, že presilovky nehralo slovenské mužstvo dobre ani za jeho éry.

Aký máte dojem zo zápasu s Kanadou?

„Bol to veľmi dobrý zápas. Dramatický. Padlo veľa gólov. Dostať gól jeden aj pol sekundy pred koncom je kruté.“

Bežní fanúšikovia cítia krivdu. Aký je váš pohľad?

„Dívam sa na to trošku inak. Sporné momenty sú v každom zápase a vždy sa to nejako prevalí na jednu alebo druhú stranu. Nešlo tu o sporný moment. Skôr o to, že sa to neudržalo. Iste, predchádzalo tomu vylúčenie. Z môjho pohľadu tam faul bol. Na druhej strane tam boli aj zákroky Kanaďanov, ktoré sa mohli pískať a nepískali sa. Slováci si však nezaslúžili prehrať. Hrali výborne nielen celý zápas, ale všetky tri. Dať päť gólov Kanade sa nepodarí každý rok. Zaslúžili by si viacej bodov.“

Poškodil rozhodca Slovákov?