Taliani nestrelili gól ani Lotyšom a dostali tri

Lotyšom sa podarilo prekonať defenzívu súpera až v druhej tretine.

14. máj 2019 o 16:15 (aktualizované 15. máj 2019 o 1:00) Športové prenosy SME, TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/55SMR3F7QMs

MS v hokeji - Skupina B

Taliansko - Lotyšsko 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Góly: 30. Rob. Bukarts (Rih. Bukarts, Meija), 39. Marenis (Gegeris, Freibergs), 60. Blugers (Balcers, Keninš). Rozhodovali: Reneau (USA), Schukies (Nem.) - Dalton (Nem.), Sormunen (Fín.), vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 5532 divákov. Taliansko: Bernard – Trivellato, Pavlu, McMonagle, Helfer, Marchetti, Hofer, Zanatta, Tauferer – de Luca, Andergassen, Gander - S. Kostner, Lambacher, Hochkofler - Miceli, D. Kostner, Insam - Bardaro, Rosa, Ramoser Lotyšsko: Gudlevskis – Freibergs, Sotnieks, Balinskis, Cibulskis, Galvinš, Kulda, Zile – Darzinš, Blugers, Rob. Bukarts - Balcers, Bicevskis, Rih. Bukarts - Gegeris, Batna, Keninš - Marenis, Indrašis, Dzierkals - Meija

BRATISLAVA. Hokejisti Lotyšska vybojovali na 83. MS druhé víťazstvo, v utorkovom zápase bratislavskej B-skupiny zdolali Taliansko 3:0.

Staronovému účastníkovi elitnej kategórie nepomohli k prvým bodom ani bravúrne zákroky brankára Andreasa Bernarda, ktorý z 64 striel dostal iba dva góly, tretí dal súper v závere do prázdnej bránky.

Lotyšov teraz čaká šnúra troch súbojov s veľkými favoritmi, najbližšie nastúpia vo štvrtok o 20.15 h proti Česku.

Taliani, ktorí na šampionáte dosiaľ nestrelili ani gól a v tabuľke zostávajú na poslednom ôsmom mieste, narazia v stredu na Rusko (20.15).

Hlasy po zápase:

Bob Hartley, tréner Lotyšska: "Bernard bol jednoznačne najlepší hráč zápasu, o tom niet pochýb. Odohrali sme tri skvelé zápasy, som hrdý na mužstvo, ako hráme disciplinovane, korčuľujeme a pracujeme s pukom. Proti Talianom to bol nebezpečný zápas, čakal som, že brankár môže držať súpera nad vodou, no my sme vytrvali, nenechali sme sa znechutiť a dva puky sme dostali za jeho chrbát. Som na chalanov pyšný."

Lauris Darzinš, kapitán Lotyšska: "Taliani podali oduševnený výkon, museli sme byť disciplinovaní, aby sme ich nenechali hrať presilovky. Bernard kontroloval väčšinu pukov, nepúšťal nás do dorážok a zaslúžil si ocenenie pre najlepšieho hráča Talianska. Vďakabohu sme ho dokázali prekonať, po tých dvoch góloch sme sa upokojili."

Sean McMonagle, obranca Talianska: "Lotyši vynikajúco kontrolovali puk. Musím vyzdvihnúť, ako chalani bojovali, vrhali sa do striel, nikdy sa nevzdali. Mám dojem, že ku koncu zápasu sme si začali aj viac veriť v útoku. V týchto dueloch sa toho veľa naučíme, postupne sa zlepšujeme. Nemôžeme sa však nechávať v ďalších stretnutiach tak prestrieľať."