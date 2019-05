Švajčiarsko nedovolilo skórovať Rakúsku, má tretí triumf

Obhajcovia striebra sú s deviatimi bodmi na čele B-skupiny.

14. máj 2019 o 20:15 (aktualizované 15. máj 2019 o 1:10) Športové prenosy SME, TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/x9V6m_Oi3dQ

MS v hokeji - Skupina B

Švajčiarsko - Rakúsko 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) Góly: 20. Fiala (Hischier, Praplan), 54. Josi (Loeffel, S. Moser), 59. Kurashev (Hischier), 60. Andrighetto (Diaz, Praplan). Rozhodovali: Kaukokari, Rantala - Nikulainen (všetci Fín.), Jensen (Dán.), vylúčení: 4:9 na 2 min., navyše Weber - Herburger obaja 10 min. za narazenie na mantinel, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 4488 divákov. Švajčiarsko: Berra – Josi, Weber, J. Moser, Diaz, Loeffel, Frick, Fora – Fiala, Hischier, Praplan – Hofmann, Kurashev, Martschini – Andrighetto, Haas, Scherwey - S. Moser, Bertschy, Ambühl – Rod Rakúsko: Kickert - Pallestrang, Schlacher, Schumnig, Heinrich, Peter, Wolf, Unterweger, Strong – Ganahl, Herburger, Schneider –Hofer, M. Raffl, T. Raffl – Haudum, Baumgartner, Zwerger – Cijan, Rauchenwald, Obrist

BRATISLAVA. Švajčiarski hokejisti zvíťazili v utorkovom dueli MS nad Rakúskom 4:0 a vrátili sa na čelo bratislavskej B-skupiny.

Úradujúci vicemajstri sveta v alpskom derby herne dominovali, dlho sa však trápili v koncovke a výsledok bol otvorený až do 54. minúty, keď favorita ukľudnil gól Romana Josiho na 2:0.

Švajčiari splnili plán a po troch zápasoch majú na konte plný počet 9 bodov.

Na regeneráciu majú len necelých 18 hodín, už v stredu o 16.15 h ich čaká duel s Nórmi.

Rakúšania odohrajú ďalší zápas v skupine vo štvrtok (16.15) proti úradujúcim majstrom sveta Švédom.

Hlasy po zápase:

Kevin Fiala, autor prvého gólu Švajčiarska: "Som rád za gól, ale ešte šťastnejší za víťazstvo, to je určite najdôležitejšie. Presne toto sme chceli, v prvých zápasoch na šampionáte sa rozohrať, získať formu a potom na to nadviazať v dueloch so silnejšími protivníkmi. Sme na čele tabuľky, ale do konca turnaja je ešte ďaleko. Najmä presilovky musíme ešte vylepšiť, mali sme v nich šance, musíme byť však ešte efektívnejší. Proti Nórom to nebude jednoduchý zápas, je to rýchly tím, musíme zachytiť úvod."

Yannick Weber, obranca Švajčiarska: "Za stavu 1:0 sa hra trochu spomalila. Dominovali sme, no nevedeli sme súpera definitívne zlomiť. Ukázali sme ale charakter, zostali sme trpezliví, vedeli sme, že zápas trvá až 60 minút a v závere sme udreli."

Michael Raffl, útočník Rakúska: "Švajčiari majú veľmi kvalitný tím, porovnateľný s top mužstvami. Odviedli sme kus tvrdej roboty, bojovali sme, prehrávali iba 0:1, dlho sme boli v hre, možno sa dalo z toho vyťažiť viac... Švajčiari nás však v konečnom dôsledku prestrieľali, hokejovo sú úplne iná liga ako my."