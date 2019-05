Studenič: Hokejku som rozlámal na štyri kusy, ale tie veci na hokej nepatria

Slováci veria, že Nemcov zdolajú.

14. máj 2019 o 16:40 Marián Szűcs

KOŠICE. V pondelok v noci smútili a boli nahnevaní. V utorok ráno sa už slovenskí hokejisti usmievali a vtipkovali.

Krutú prehru s Kanadou 5:6, keď rozhodujúci gól dostali necelé dve sekundy pred koncom riadneho hracieho času, sa snažili hodiť za seba.

"Hlavne pri takýchto zápasoch treba mať krátkodobú pamäť. V kabíne sme si povedali, že sme vykonali kus roboty a už s tým nič nespravíme. Treba nahodiť úsmev. Dnes je nový deň," hovoril útočník Marián Studenič.

Prišiel aj Ďaloga

Pred popoludňajším tréningom absolvovali slovenskí hokejisti oficiálne fotografovanie, ktoré je pre hráčov tradične spoľahlivým zdrojom zábavy. Padlo im to vhod.

"Hlavne Lišiak (Adam Liška – pozn. red.) sa babral pred zrkadlom," vtipkoval Studenič.

"Ale holiť som sa nemusel, mne stačí otvoriť okno,“ smial sa 19-ročný Liška, najmladší hokejista slovenskej reprezentácie.

Na fotografovaní nechýbal ani obranca Marek Ďaloga, ktorého v zápase proti Fínsku zasiahol puk do tváre. Mal tržnú ranu a ostal deň na pozorovaní v nemocnici.

Zatiaľ nie je jasné, či v stredu proti Nemecku nastúpi, rozhodnutie padne až pred zápasom.

Filmárik Liška si dal tabletku

Niektorí hráči si ešte v noci v repríze pozreli zápas proti Kanade. "Je to vždy iné, keď to vidíte z inej perspektívy. Uvedomíte si, čo by ste na ľade spravili inak a lepšie," približoval Studenič.

Reprízu zápasu sledoval aj Liška.