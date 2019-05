Američania si pripísali povinné tri body, Briti predviedli bojovný výkon

Sledovali ste online prenos s nami.

15. máj 2019

MS v hokeji - Skupina A

USA - Veľká Británia 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) Góly: 13. van Riemsdyk (Kane, Suter), 30. Keller (Q. Hughes, Demko), 32. Kreider (Eichel, Suter), 38. DeBrincat (Ryan, Kane), 41. Kane, 50. Ryan (Glendening, Hanifin) - 16. Hammond (D. Phillips), 40. Perlini, 57. Davies (Lachowicz) Rozhodovali: Nikolic (Rak.), Björk - Malmqvist (obaja Švéd.), Lhotský (ČR), vylúčení: 0:5 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 5510 divákov. USA: Demko - Suter, Martinez, Skjei, Hanifin, Q. Hughes, Fox, Wolanin - DeBrincat, Larkin, Kane - Gaudreau, Eichel, Kreider - Keller, J. Hughes, van Riemsdyk - Ryan, Glendening, White Veľká Británia: Bowns - O'Connor, D. Phillips, Lee, Richardson, Swindlehurst, Billingsley, Ehrhardt, Mosey - Lake, Perlini, Shields - Farmer, Hammond, Dowd - Lachowicz, Davies, Betteridge - Ferrara, Myers, J. Phillips

KOŠICE. Hokejisti USA zvíťazili v stredajšom zápase košickej A-skupiny MS nad Veľkou Britániou 6:3.

Nováčik elitnej kategórie v prvej tretine vzdoroval zvučnému súperovi, ten však v ďalšom priebehu pridal herne aj gólovo a napokon si pripísal presvedčivé víťazstvo.

Američania nastúpia po dvoch dňoch voľna v sobotu od 12.15 h proti Dánsku. Briti budú hrať v piatok od 20.15 h proti Fínsku.

Briti mali v nohách zápas s Dánskom, ktorý po vlažnom výkone prehrali 0:9. Proti Američanom sa však v prvej tretine držali statočne, herne sa im vyrovnali a dokázali aj gólovo odpovedať.

Hráči USA získali prevahu v druhej tretine a napriek bojovnosti Britov zápas vyhrali trojgólovým rozdielom.

Hlasy po stretnutí

Noah Hanifin, obranca USA: "Toto bol jeden zo zápasov, v ktorých sa musíte vyrovnať s rolou favorita. V prvej tretine sme nehrali dobre, akoby sme boli mysľou inde. V ďalšom priebehu sme však tvrdo pracovali a vyplatilo sa to."

Robert Farmer, útočník Veľkej Británie: "Na zápas sme sa veľmi dobre nastavili v hlavách. Po dvoch vysokých prehrách to bolo dôležité a som hrdý na to, ako sme odohrali tento duel. Sme veľmi radi za tri strelené góly a aj za to, že sme potešili fanúšikov. Ukázali sme, že máme bojovného ducha."