Švajčiari zostávajú stopercentní, Nórom nedali šancu

Švajčiarsko je veľmi blízko postupu do štvrťfinále.

15. máj 2019 o 16:15 (aktualizované 16. máj 2019 o 2:59) Športové prenosy SME, TASR, SITA

MS v hokeji - skupina B

Švajčiarsko - Nórsko 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Góly: 6. Ambühl (Bertschy, Loeffel), 21. Hischier (Fiala), 50. Hoffmann (Martschini), 57. Ambühl (Genazzi, S. Moser) - 59. Lindström (Reichenberg) Rozhodovali: Iverson (Kan.), Tufts (USA) - Dalton (V.Brit.), Nikulainen (Fín.), vylúčení: 5:4 na 2 min., navyše: 29. Martinsen a 52. Bonsaksen na 10 min. za narazenie na mantinel, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 4673 divákov. Švajčiarsko: Genoni - Josi, Weber, Genazzi, Loeffel, Diaz, Frick, Fora - Fiala, Hischier, Praplan - Hofmann, Kurashev, Martschini - Andrighetto, Haas, Scherwey - S. Moser, Bertschy, Ambühl Nórsko: Holm - Holös, Bonsaksen, Lesund, Espeland, Nörstebö, Kaasastul, Johannesen, Bull - Thoresen, Olimb, Olden - Valkvä Olsen, Haga, Trettenes - Martinsen, Lindström, Reichenberg - Röymark, Forsberg, Roest.

BRATISLAVA. Švajčiarski hokejisti urobili zásadný krok k postupu do štvrťfinále 83. MS, keď v stredu zdolali Nórov 4:1.

V bratislavskej B-skupine majú na konte trojbodové víťazstvá nad všetkými renkingovo nižšie postavenými súpermi a za štandardných okolností nemusia už získať nič v troch zápasoch proti favoritom.

To znamená v prípade, že nenastanú sériové senzácie v podaní Rakúska alebo Talianska, resp. že Lotyši v zápasoch proti Rusku, Česku a Švédsku nezískajú dokopy viac ako tri body.

To iným vyjadrením znamená, že Lotyši (pri predpoklade plného záberu proti Nórom) musia zdolať minimálne jedného z favorizovanej trojice.

Lotyši sa stretnú s Čechmi a Rusmi skôr, ako Švajčiari po dvojdňovej prestávke narazia v sobotu o 20.15 na Švédov.

Nóri, ktorí majú šancu postúpiť iba v súhre bezbreho teoretických okolností, majú v piatok o 16.15 na programe zápas proti Rakúsku.

Hlasy po stretnutí

Andres Ambühl, útočník Švajčiarska, autor dvoch gólov: "Odohrali sme štyri zápasy, máme dvanásť bodov, čo je veľmi dobré. Pri prvom góle som dostal peknú prihrávku do úniku od Bertschyho a podarilo sa mi dostať puk do siete. Pri tom druhom som iba stál pred bránkou a puk ma trafil.

Teraz nás čakajú tri náročné stretnutia, v sobotu Švédi. Majú tím plný superhviezd, ktoré hrajú v NHL. Bude to náročné, ale máme dva dni na to, aby sme si odpočinuli a pripravili sa na nich. Vlani sme s nimi prehrali vo finále. Bolo by pekné, keby sme im to vrátili."

Kevin Fiala, útočník Švajčiarska: "Vedeli sme, že úvodné štyri zápasy na šampionáte sú pre nás veľmi dôležité. Vo všetkých sme napokon uspeli a to je super. Teraz nás čakajú duely proti Čechom, Švédom a Rusom. Budú to mimoriadne nároční súperi a musíme sa na nich dobre pripraviť.

Ak chceme pomýšľať na úspech, musíme sa prezentovať najlepším hokejom, akého sme schopní. Radi by sme zopakovali vlaňajší úspech, keď sme získali strieborné medaily. Kto vie, možno toto umiestnenie môžme aj vylepšiť."

Patrick Thoresen, útočník Nórska: "Myslím, že to bol dobrý zápas. Dostali sme síce rýchly gól, ale potom sme ukázali charakter tímu. Na tom musíme stavať aj v ďalších zápasoch a pokúsiť sa získať nejaké body."