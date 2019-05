Hokejisti prehrali s Nemeckom, o body prišli v úplnom závere

Nemec Draisaitl rozhodol 27 sekúnd pred koncom.

15. máj 2019 o 20:15 (aktualizované 16. máj 2019 o 3:00) TASR, Športové prenosy SME

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/2-q0f-w_la8

MS v hokeji - skupina A

Nemecko - Slovensko 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) Góly: 24. Michaelis (Eisenschmid), 59. Eisenschmid (Seidenberg, Kahun), 60. Draisaitl (Tiffels, Kahun) - 29. Sekera (Černák, Tatar), 30. Hudáček (Pánik, Tatar) Rozhodovali: Fraňo (ČR), Sidorenko (Bielorus.) - Ondráček (ČR), Šišlo (Rus.), vylúčení: 4:4 na 2 min, navyše: Holzer 10 min za nešportové správanie - Nagy 10 min za narazenie na mantinel, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 7440 divákov. Nemecko: Niederberger - Holzer, M. Müller, Seider, Seidenberg, Nowak, Schopper, J. Müller - Pföderl, Hager, Ehliz - Kahun, Draisaitl, Tiffels - Plachta, Michaelis, Eisenschmid - Noebels, Fauser, Mauer Slovensko: Čiliak - Černák, Sekera, Jaroš, Marinčin, Fehérváry, Koch, Čajkovský - Pánik, Krištof, Tatar - Studenič, Sukeľ, Nagy - Lantoši, Hudáček, Daňo - Liška, Buc, Lunter

KOŠICE. Slovenskí hokejisti prehrali v stredajšom kľúčovom zápase na MS v Košiciach s Nemeckom 2:3.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho tak majú po štyroch dueloch na konte stále len tri body a v tabuľke A-skupiny im patrí šiesta priečka. Nemecko je s 12 bodmi na čele.

Po bezgólovej prvej tretine sa ujali vedenia Nemci, no domáci reprezentanti využili dvojnásobnú presilovku gólmi Sekeru a Hudáčka.

Tesný náskok však premárnili v dvoch záverečných minútach, keď sa presadili Eisenschmid a Draisaitl. Slováci tak už nemajú postupové šance vo svojich rukách a musia sa spoliehať na zaváhania aspoň jedného z trojice Fínsko, USA a Kanada.

Slovenskí reprezentanti nastúpia najbližšie v piatok 17. mája o 16.15 h proti Francúzsku. Nemcov čakajú dva voľné dni a v sobotu sa stretnú o 16.15 h s Kanadou.

Hlasy po zápase

Tomáš Tatar, útočník SR: "Nezvládli sme to. Neviem, čo k tomu povedať, ťažko sa mi hľadajú slová. Myslím si, že sme boli lepší, no opäť sme prehrali. Hráme výborne, ale toto sú veci, ktoré sa nám nemôžu stávať. Ťažko sa mi to komentuje... V ďalšom priebehu šampionátu musíme hrať pre fanúšikov, zaslúžia si to."

Libor Hudáček, strelec druhého gólu SR: "Pri druhom inkasovanom góle to nemecký útočník krásne trafil. Za vyrovnaného stavu sme mohli dať gól my, ale zblokovali nám strelu. Nakoniec skórovali Nemci, oni celý zápas čakali na takýto protiútok."

Marek Čiliak, brankár SR: "Opäť sme hrali dobre, opäť nemáme body. Musíme s tým niečo urobiť. V závere Nemci využili protiútok 2 na 1, Draisaitl si to potiahol do strany a vystrelil spoza hráča, žiaľ, bol z toho gól..."

Michal Handzuš, asistent trénera SR: "Ťažko hodnotiť takýto zápas, je to veľmi ťažká prehra. Chalani vypľuli dušu, dali do toho všetko, hrali veľmi dobre, nastrelili dvakrát žŕdku, hokej je však niekedy taký. Urobili sme dve malé chybičky a boli z toho dva góly. Za chyby sa niekedy platí. Som presvedčený, že chalani ešte ukážu na šampionáte srdce a charakter."

Andrej Sekera, obranca, kapitán SR: "Sklamanie. Nemci v závere využili naše chyby a dali dva rýchle góly. My si musíme uvedomiť, koľko je do konca a ako treba hrať. Nemci vydržali hrať celých 60 minút, my sme v závere naopak poľavili."

Róbert Lantoši, útočník SR: "Nechcem nadávať, ale nie je to príjemný pocit. Po celý zápas sme mali navrch, mali sme obrovské množstvo šancí. Žiaľ, koncovka nám dnes nešla tak jednoducho ako v predošlých zápasoch. To rozhodlo. Celý zápas sme hrali výborne a posledné dve minúty rozhodli o celom zápase. Žiaľ, v náš neprospech."