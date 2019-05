Rusko ponížilo svojho súpera, Taliansku strelilo desať gólov

Taliani stále čakajú na strelený gól.

15. máj 2019 o 20:15 (aktualizované 16. máj 2019 o 3:11) Športové prenosy SME, SITA, TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/rL79-R7j2Ww

MS v hokeji 2019 - skupina B

Rusko - Taliansko 10:0 (5:0, 3:0, 2:0) Góly: 1. N. Zajcev (N. Gusev, Kučerov), 9. Chafizullin (N. Gusev, Kučerov), 14. Kuznecov (Barabanov), 17. Ovečkin (Kuznecov), 21. Kuznecov (Ovečkin, Orlov), 27. Kovaľčuk (Kuznecov), 34. Dadonov (Kučerov, N. Gusev), 37. Grigorenko (Barabanov), 45. Kučerov (Chafizullin, N. Zajcev), 46. Dadonov (Kovaľčuk) Vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky 1:0, oslabenia 1:0, rozhodovali: Kaukokari, Rantala (obaja Fín.) - R. Jensen (Dán.), McCrank (Kan.), 7535 divákov Rusko: Vasilevskij - Sergačov, Nesterov, Orlov, N. Zajcev, Chafizullin, Gavrikov, Zadorov - Grigorenko, Malkin, Dadonov - Ovečkin, Kuznecov, Barabanov - N. Gusev, Anisimov, Kučerov - Kovaľčuk, Andronov, Kaprizov - Telegin Taliansko: Bernard (21. De Filippo Roia) - McMonagle, Helfer, Tauferer, Zanatta, Pavlu, Trivellato, Hofer, Marchetti - Insam, D. Kostner, Miceli - Bardaro, Rosa, Ramoser - Gander, Andergassen, Deluca - Hochkofler, Lambacher, S. Kostner

BRATISLAVA. Hráči Ruska deklasovali reprezentantov Talianska 10:0 v stredajšom stretnutí základnej B-skupiny na MS v hokeji 2019.

Rusi zároveň dosiahli svoje najvyššie víťazstvo na scéne majstrovstiev sveta.

Ich dovtedajším rekordom bol triumf 12:3 nad Veľkou Britániou z MS 1994, ktoré, paradoxne, hostilo Taliansko.

Gólové suchoty v Bratislave zlomil útočník Washingtonu Capitals Alexander Ovečkin, ktorý sa postaral o štvrtý gól ruského mužstva.

Rusko sa vďaka najvyššej výhre v doterajšom priebehu turnaja dostalo na vedúcu priečku bratislavskej B-skupiny, o skóre pred druhé Švajčiarsko.

Hlasy po stretnutí

Alexander Ovečkin, útočník Ruska: "Samozrejme, že takéto víťazstvo ešte viac zdvíha naše sebavedomie. Ale prevažuje pocit súcitu s Talianmi, tvrdo bojovali, sú to správni chlapi, ale rozdiel v zručnostiach je zjavný. To, že som skóroval, to je ako rozbalenie krabičky. Ale ide sa ďalej."

Andreas Bernard, brankár Talianska: "Robil som, čo bolo v mojich silách, ale pre brankára je vždy náročné čeliť takémuto súperovi. Rusi boli vo všetkom lepší ako my. Víťazíme i prehrávame ako tím. Nezostáva nám nič iné, iba sa z tejto prehry poučiť. Môžeme sa porovnať s najlepšími hráčmi na svete.

Taliansko je malá hokejová krajina, u nás je hlavný šport futbal. Veľa chlapcov hrá hokej popri zamestnaní. Máme sedem či osem hráčov, ktorí sú profesionáli. Verím, že raz aj my budeme môcť zostaviť mužstvo z profesionálov, ale ešte je pred nami veľa práce."