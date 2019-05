Velez už netrénuje bratov Žampovcov, ku koučovaniu sa vracia ich otec

Slovenskí lyžiari začínajú s letnou prípravou.

15. máj 2019 o 8:56 (aktualizované 15. máj 2019 o 10:55) TASR a SITA

BRATISLAVA. Francúz Romain Velez už netrénuje slovenských reprezentantov v alpskom lyžovaní Adama a Andreasa Žampovcov.

Ich spolupráca sa skončila po jednej sezóne, trénerské úlohy opäť prebral otec Tomáš Žampa. Informovalo o tom stredajšie vydanie denníka Šport.

"Romain sa rozhodol, že sa chce viac venovať malému synovi Julesovi a manželke Veronike. Nás bude ako hlavný tréner znovu viesť náš otec," povedal pre denník Šport 28-ročný Adam Žampa, ktorý má za sebou operáciu zlomeniny palca pravej ruky:

"Stále chodím na rehabilitácie, regenerujem, v pondelok som začal letnú prípravu na ďalšiu zimu. Mali by sme sa s bratom približne mesiac kondične pripravovať vo Vysokých Tatrách, s tým, že budeme obiehať aj nejaké sústredenia, testovať lyže a potom príde na rad už tradičný kolotoč Svetového pohára."

K svojmu zraneniu z konca minulej sezóny pred niekoľkými týždňami aj pre SITA povedal. "Jazva je ešte pomerne veľká, palec bol zlomený na štyrikrát v kĺbe. Bolo to dosť komplikované. hoci na prvý pohľad to tak nevyzeralo. Operácia trvala dve a pol hodiny, som rád, že to lekári v ružomberskej zvládli.

Zatiaľ tam nemám stopercentnú hybnosť, ale do najbližšej sezóny by to malo byť v poriadku. Budem si však zrejme musieť urobiť chránič na palec, aby mi palička nevypadla z ruky pri tvrdšom dotyku s bránkou."