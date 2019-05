Česi potrebujú popracovať na vhadzovaniach, k tímu sa už pripojil aj útočník Dallasu

Zlepšiť by chceli aj presilovky.

15. máj 2019 o 10:09 TASR

BRATISLAVA. Aj keď hokejisti Česka a Lotyšska sú po troch zápasoch na tom v bratislavskej B-skupine MS bodovo rovnako (6 b.) a susedia v tabuľke na 3. a 4. mieste, vo štvrtkovom večernom dueli (20.15) je favorit jasný.

Zverenci trénera Miloša Říhu neberú nič iné ako víťazstvo, pomôcť by im k nemu mali aj nové posily, útočníci Radek Faksa a Milan Gulaš, ktorí sa čerstvo pripojili k tímu.

Faksa pomôže na buly

Buly a presilovky - to zatiaľ najviac trápi českých reprezentantov. V dueli so Švédmi (5:2) mali úspešnosť na vhadzovaniach iba 38 percent, proti Rusom (0:3) 47 percent.

"Viazne nám to na buly, tam to nie je dobré. Vhadzovania sú kľúčové. S Nórskom už to bolo lepšie, proti Rusku to však zasa nebolo tak, ako sme chceli. Chalani sa na tom snažia pracovať na tréningoch, verím, že sa to zlepší," uviedol pre české médiá asistent trénera Robert Reichel.

Pomôcť by v tomto smere mal center Radek Faksa, ktorý posilnil národné mužstvo po vypadnutí Dallasu v 2. kole play off. V základnej časti NHL si udržal bilanciu na buly nad 50 percent.

"Určite sa odo mňa čaká dobré buly, už som to počul aj od trénerov. Sledoval som, že v prvých zápasoch to chalanom veľmi nešlo. Dúfam, že to zlepším," citoval portál Českej televízie Faksu, podľa ktorého je pri vhadzovaniach kľúčová dobrá znalosť protihráča.

Presilovkám chýba zakončenie

Z pohľadu trénerov českého výberu je potrebné zlepšiť aj presilovky. "Tam si myslím, že máme trochu problém, i keď sa napríklad dostávame do šancí. Ale z nich tam nejdú tie finálne strely.

Musíme sa viac pokúšať o streľbu a mať nejakých hráčov vo výhľade brankárov tak, aby nevideli na strely," vyslovil sa Reichel. Česi sa stretli s reprezentantmi pobaltskej krajiny na MS 2016 v Moskve, v skupine vyhrali 4:3 po samostatných nájazdoch.

"Na tomto turnaji nie sú žiadne slabé mužstvá. Musíme sa na Lotyšov dobre pripraviť, pretože to nebude ľahký zápas. Teším sa naň," vyslovil sa pre oficiálny web MS útočník Dominik Kubalík, ktorý spoločne s Filipom Hronekom viedli s piatimi bodmi tímovú produktivitu.

Lotyši budú na Čechov pripravení

Lotyši vstúpili do šampionátu víťazstvom 5:2 nad Rakúskom, následne podľahli v kľúčovom dueli Švajčiarom 1:3 a zvíťazili nad Talianmi 3:0.

Zverenci trénera Boba Hartleyho vedia, že po prehre s Helvétmi musia z hľadiska posilnenia postupových šancí teraz pozbierať nejaké body v súbojoch s veľkými favoritmi.

Najlepšie už vo štvrtok v zápase s Českom. "Samozrejme, budeme to musieť hrať zo zabezpečenej obrany," vyjadril sa kapitán Lauris Darzinš.

"Potrebujeme, aby dreli nadoraz všetky štyri formácie a držali sme sa nášho herného systému. Ako spoluhráči sa dobre poznáme a v základe vieme, čo od seba máme očakávať, v tom je naša sila.

Deň voľna nám padne vhod, môžeme si počas neho zanalyzovať súperove slabé stránky. Ako v každom zápase, aj v tomto musíme byť disciplinovaní a premieňať naše šance," dodal Darzinš.