Ďalogov stav sa zlepšuje, Slováci dnes uzavrú svoju súpisku

Zranený obranca trénuje individuálne.

15. máj 2019 o 12:14 SITA a TASR

KOŠICE. Zranený obranca slovenskej hokejovej reprezentácie Marek Ďaloga do zápasov národného tímu SR počas MS 2019 nezasiahne minimálne do konca aktuálneho týždňa.

Ostatní sú v poriadku

Hrať nebude v stredu proti Nemcom, v piatok proti Francúzom ani v sobotu proti Britom. V závere týždňa lekári vyhodnotia jeho stav a padne rozhodnutia, ako ďalej.

"Dnes sme absolvovali kontrolné vyšetrenie vo fakultnej nemocnici. Samotné hojenie ide v poriadku bez komplikácií. Marek trénuje individuálne, ale pre možné komplikácie, ktoré by mohli prísť v zápase, do konca týždňa nenastúpi.

O ďalšom účinkovaní sa rozhodne koncom týždňa. Ostatní hráči sú zdraví, nikto nemá ťažkosti," povedal v stredu po dopoludňajšom rozkorčuľovaní tréner slovenskej výpravy Ján Grauzel.

Proti Nemcom bude chytať Čiliak

Známe je už aj to, že vedenie slovenskej reprezentácie v stredu zaplní zostávajúce dve miesta na turnajovej súpiske - hrať teda môžu už aj útočník Dávid Bondra a brankár Denis Godla.

"Myslím si, že vieme hrať zápasy aj so siedmimi bekmi. Hrali sme tak aj minulý rok, takže si myslím, že pokiaľ ich máme sedem, je to v poriadku. Mareka Ďalogu zhodnotíme na konci týždňa. Je tam malá šanca, uvidíme, čo sa stane. Nie je úplne vylúčené, že by sa mohol vrátiť," odpovedal generálny manažér Miroslav Šatan na otázku TASR.

“ Máme pred sebou ťažký zápas. Očakávame, že Nemci budú brániť stredné pásmo. My musíme hrať rýchlo, aby sa nestihli dostať do brániaceho tvaru. Musíme dostávať puky za nich a nestrácať ich v strednom pásme, pretože oni budú čakať na protiútoky. „ Andrej Podkonický, asistent trénera

Pred štartom MS mali všetci účastníci povinnosť nahlásiť predbežnú súpisku s minimálnym počtom dvoch brankárov a 15 korčuliarov.

Ďalšie mená - až do maximálneho počtu troch brankárov a 22 korčuliarov - môžu výpravy zapísať v ľubovoľnom čase. Aby však mohli hráči zasiahnuť do stretnutia, musia byť na súpiske najmenej dve hodiny pred úvodným buly.

V stredajšom večernom zápase proti nemeckému tímu by mal od začiatku chytať Marek Čiliak, medzi korčuliarmi by nemalo prísť k žiadnej zmene v porovnaní s pondelkovým duelom proti Kanade.

"Máme pred sebou ťažký zápas. Očakávame, že Nemci budú brániť stredné pásmo. My musíme hrať rýchlo, aby sa nestihli dostať do brániaceho tvaru.

Musíme dostávať puky za nich a nestrácať ich v strednom pásme, pretože oni budú čakať na protiútoky. Musíme hrať disciplinovane, aby sme nehrali veľa oslabení," informoval asistent trénera Andrej Podkonický.

Nemci nastúpia bez Grubauera

Niekoľko hodín pred duelom prišla pre slovenských hokejistov zaujímavá správa z tábora súpera. Brankár Philipp Grubauer totiž nenastúpi pre svalové zranenie.

Prečítajte si tiež: Hrajú hokej ako za starých čias. Ale podľahli búrlivej atmosfére

Dvadsaťsedemročný hráč Colorada Avalanche nastúpil v utorok na duel s Francúzskom (4:1), no za stavu 1:1 sa zranil a nedohral.

V bránke by sa tak mal predstaviť jeden z dvojice Mathias Niederberger - Niklas Treutle.

"Uvidíme, kto bude v bránke, ale myslím si, že je to v podstate jedno. V predchádzajúcom zápase sme dali brankárovi, ktorý vyhral Stanleyho pohár, päť gólov. Dôležité bude tlačiť sa agresívne do bránky a na dorážky," dodal Podkonický.

Slováci na domácom šampionáte zatiaľ získali z troch duelov tri body, po triumfe nad Američanmi prehrali s Fínmi aj Kanaďanmi.