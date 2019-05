Hecl: Tatar s Pánikom sa doteraz hľadali, ale už musia zabrať

Majster sveta z Göteborgu hodnotí šance Slovákov.

15. máj 2019 o 13:19 TASR

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti majú na domácich MS za sebou tri náročné zápasy s USA, Fínskom a Kanadou, z ktorých vydolovali tri body.

Ak chcú reálne pomýšľať na postup do štvrťfinále, mali by v stredajšom večernom zápase s Nemeckom (20.15 h) zabodovať naplno. Ich šance pred súbojom zhodnotil majster sveta z roku 2002 Radoslav Hecl.

Proti Nemcom pôjde o všetko

Po víťazstve nad USA 4:1 a prehrách s Fínskom 2:4 a Kanadou 5:6 sa v mimoriadnom dôležitom stretnutí postavia zoči-voči zverencom trénera Craiga Ramsayho hokejisti Nemecka.

"Ako sa hovorí, bude to zrejme zápas o všetko. Predpokladám, že to, čo sme videli zo strany našich chlapcov v doterajšom priebehu turnaja, sa diametrálne zmení. Doteraz sme totiž hrali proti favoritom, ktorí útočili v štyroch a nám sa darilo veľmi umne využívať taktiku rýchlych protiútokov, z ktorých sme dokázali strieľať góly.

Dnes však už budeme musieť útočiť proti štyrom, piatim nemeckým hráčom my. Lenže pozor, Nemci majú systém šablónovitej obrany prebratý z každej strany, a to už bude iná káva.

My budeme musieť tvoriť a na to, aby sme ich obranný val prekonali, budeme musieť byť mimoriadne kreatívni," rozhovoril sa Hecl v televíznom štúdiu TABLET.TV.

Ak slovenskí hokejisti budú aj naďalej podávať výkony ako v úvodných troch dueloch, o ich postup do štvrťfinále sa neobáva.

Tatar a Pánik musia zabrať

Slovenskí hokejisti strelili v doterajšom priebehu šampionátu 11 gólov, z čoho len jeden sa podarilo dať útočníkovi Tomášovi Tatarovi: "Chýbajú mi jeho i Pánikove góly, tie sa od nich predsa čakajú. Ukázalo sa to aj v súboji s Kanadou, keď išiel Tatar sám na bránku a tiež sa Pánik ocitol v tutovke, ktorú mal premeniť.

Som však presvedčený, že oni sami si uvedomujú, že nie sú v reprezentácii len na to, aby odohrali šampionát, ale že sú v tíme, aby boli lídrami, ktorí budú svojimi gólmi mužstvo ťahať.

V našich zostávajúcich zápasoch v základnej skupine bude zodpovednosť už na nich. Doteraz sa trošku hľadali, no ich čas už nastal, musia zabrať a odovzdať tímu to, na čo doň prišli."

Skromnosť a pokora

Mnohí odborníci i fanúšikovia sa pred štartom tohtoročných MS obávali tlaku domáceho prostredia. Práve to je však veľká výhoda slovenského tímu:

"Priznám sa, že aj ja som mal veľké obavy, aby sa neopakoval scenár z domáceho šampionátu v roku 2011. Mali sme vtedy k dispozícii špičkové mužstvo, ktoré ten tlak nezvládlo.

Pred štartom tohtoročného šampionátu sme však už veľké oči nemali, v predchádzajúcich rokoch sme totiž na MS toho veľa neuhrali a práve to, že sme išli do turnaja skromne a s pokorou, bolo veľmi dôležité.

Tým pádom ani ten tlak z domáceho prostredia nebol až taký enormný ako pred ôsmimi rokmi a zrejme to bola a je naša veľká výhoda."

Šatan mu pomohol do NHL

Generálny manažér reprezentácie je bezmála dva roky Miroslav Šatan, s ktorým Hecl prežil hokejové detstvo v Topoľčanoch.

Okrem toho spolu neskôr získali majstrovské tituly v drese trenčianskej Dukly i bratislavského Slovana, spoločne sa tešili z titulu majstrov sveta v roku 2002 vo švédskom Göteborgu, pričom krátko nato draftoval Hecla už ako 28-ročného skúseného obrancu klub NHL Buffalo Sabres.

"Aj v NHL to funguje na báze, že človek musí prehodiť nejaké slovo, aby sa na vás prišiel niekto pozrieť a niečo sa ohľadom toho vôbec udialo. Samozrejme, prvoradý je váš výkon, ale aj keď sme si to s Mirom nikdy nepovedali, myslím si, že pár slovami sa po zlatom Göteborgu pred vedením Buffala o mne zmienil.

A som veľmi vďačný za to, že som si mohol aj v neskoršom veku zahrať pár zápasov v NHL. To, čo som tam zažil, by som doprial každému hokejistovi, oplatí sa pre to celý život trénovať a makať na sebe," povedal 44-ročný Hecl, ktorý v najkvalitnejšej súťaži na svete odohral 14 duelov.

Slovanu chýba chlapské slovo

Najlepšie roky kariéry na klubovej úrovni absolvoval v Slovane Bratislava, s ktorým sa radoval zo zisku štyroch titulov majstra SR:

"Slovan dlhé roky je a vždy bude veľká hokejová značka. Zažil som tam najkrajšie roky kariéry, veci, ktoré ma potešili, ale aj také, ktoré ma mrzeli, pričom niektoré ma mrzia doteraz. Konkrétne hovorím o férovosti a priamej reči chlapa. A to mi tam dnes chýba.

Rukolapným dôkazom toho je napríklad aj nedávna informácia, že klub našiel nového investora a mal by sa zastabilizovať. Lenže po pár dňoch je všetko inak a vyzerá to tak, že tá informácia nebola až taká korektná, ako sme si všetci mysleli.

Preto je úplne logické, že aj ja sám sa zamýšľam nad tým, čo bude so Slovanom ďalej a čo s ním chcú majitelia robiť. Hazardovať totiž takýmto spôsobom so značkou HC Slovan Bratislava je už priveľa."