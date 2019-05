Vedenie KHL potvrdilo problémy Slovana, partner klubu nechce pokryť dlhy

Vedenie pripravuje dva rozpisy.

15. máj 2019

MOSKVA. Vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) v stredu popoludní potvrdilo problém so slovenským klubom HC Slovan Bratislava a jeho prípadným štartom v nasledujúcej sezóne tejto nadnárodnej súťaže.

KHL pripravuje rozpis so Slovanom i bez neho

"Kontinentálna hokejová liga bola v kontakte so Slovanom v súvislosti s účasťou klubu v nasledujúcej sezóne. Viceprezident Juraj Široký mladší niekoľkokrát ubezpečil KHL, že Slovan nájde investora a tím bude v lige pokračovať, ale to sa nestalo," uvádza sa v stanovisku, ktoré tlačové oddelenie KHL poskytlo agentúre SITA.

"Zároveň súčasný partner klubu je pripravený pokračovať s financovaním Slovana, ale nechce pokryť dlhy klubu, ktoré vznikli neefektívnym vedením. Všetky dlhy sú tiež veľkou prekážkou v získaní nového partnera," pokračuje sa v stanovisku.

"K dnešnému dňu klub spoľahlivo nedeklaroval, že má zabezpečené financie potrebné pre účasť v KHL 2019/2020. Liga pokračuje v komunikácii s každým klubom, aby sme vyriešili vzniknuté problémy. Rozpis zápasov teraz pripravujeme vo dvoch verziách - so Slovanom aj bez neho," dodáva tlačové oddelenie KHL.

Už v utorok ruské médiá priniesli správu, že budúcnosť Slovana v KHL je vážne ohrozená.

Široký ml. v apríli: Pokračujeme v KHL

V závere apríla vedenie slovenského klubu zverejnilo správu, že sa mu podarilo získať investora z Česka. Ten mal pomôcť splatiť Slovanu vyše miliónový dlh hlavnému mestu za nájom, aby naďalej mohol hrať na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

Takisto sa mal podieľať významnou mierou na vykrytí nie malého rozpočtu potrebného na účinkovanie klubu v nadnárodnej súťaži s ruským riadením. Vďaka novému investorovi mal Slovan vyrovnať dlhy voči hráčom.

"Máme dobrú správu, že pokračujeme v KHL. Podarilo sa nám dohodnúť zmluvu, ktorú dnes podpisujeme s investorom, ktorého sme tak dlho naháňali. Informoval som o tom primátora Bratislavy Matúša Valla. Vyrovnáme náš dlh a otvoríme našu budúcu spoluprácu," uviedol pre RTVS člen predstavenstva klubu Juraj Široký mladší ešte 29. apríla.

"Prioritou je pre nás vyplatiť hráčov. Prvé peniaze, ktoré investor pošle, budú použité na vyplatenie hráčov, aby sme mohli poskladať nové mužstvo čím skôr, keďže je pokročilý čas na skladanie tímu pre KHL," doplnil v tom čase.

Podľa ruského Sport-Expressu si avizovaný nový sponzor zrátal, že financovanie klubu by ho vyšlo na viac, ako predpokladal. V súvislosti s tým Slovan údajne nedodal potrebné dokumenty vedeniu KHL v určenom termíne.

Liga definitívu o Slovane zatiaľ neprijala, tá by mala padnúť najneskôr 29. mája počas zasadnutia Rady riaditeľov KHL.

Pľuščev: Odchod Slovana nebude katastrofa

Podľa niekdajšieho úspešného ruského trénera Vladimira Pľuščeva by sa vedenie KHL nemalo pozerať na bohatú históriu Slovana.

"Boli časy, keď mal Slovan svoju tvár a charakter, bola to hokejová kultúra a záujem pre KHL. Za posledné dva či tri roky je tento klub poriadne ťahaný za uši, má finančné aj kádrové problémy," uviedol pre allhockey.ru.

"Preto odchod Slovana z KHL nebude katastrofa. Je to však klub, ktorý má svoju národnú identitu. To však nemôže hrať úlohu v tom, či trpieť Slovan v KHL. Myslím si, že vedenie ligy situáciu pozorne sledovalo, no nedostalo všetky informácie. Zástupcovia klubu poskytli isté záruky, bola viera v to, že to bude podobné ako v prvých rokoch klubu v KHL," dodal.