Prepadnúť minútu pred koncom? Nepochopiteľné, kritizoval Hudáček

Slovákov zrazila chyba hráča, ktorý žiaril.

16. máj 2019 o 0:18 Marián Szűcs

KOŠICE. Slovenskí hokejisti si za pár sekúnd pokazili výborne rozbehnutý šampionát.

Najskôr po góle necelé dve sekundy pred koncom prehrali s Kanadou a v stredu podľahli Nemecku 2:3, hoci ešte dve minúty pred koncom viedli 2:1.

Šance Slovákov na postup do štvrťfinále výrazne klesli. Situáciu už nemajú vo svojich rukách.

Na štvrťfinále im nemusia stačiť ani víťazstvá v troch zostávajúcich zápasoch v základnej skupine. Potrebujú pomoc súperov.

Liška: Mám strašné nervy

„Je to obrovské sklamanie, 58 minút bojujeme a potom to - s prepáčením - poserieme. Ani to nechcem hodnotiť,“ lamentoval po prehre s Nemeckom útočník Matúš Sukeľ.

Podobne reagovali aj jeho spoluhráči.

„Neuveriteľné, takto dvakrát za sebou stratiť zápas. V tretej tretine sme dominovali a po dvoch chybách nám to takto utieklo. Veľmi ma to mrzí,“ vravel Adam Liška.

„Nenávidím prehry. A keď stratíme zápas takto ku koncu, mám z toho strašné nervy,“ hromžil.

Rozhodujúca chyba

Slováci zahrali po vyrovnávajúcom góle Nemcov na 2:2 netakticky. Snažili sa skórovať namiesto toho, aby si postrážili bod za remízu.

Aj ten by bol pre nich mimoriadne cenný a zvýšil by ich šance na postup do štvrťfinále.

Navyše, v predĺžení či nájazdoch mohli pridať ďalší bod.

„Musíme si uvedomiť, koľko času ostáva do konca a ako treba hrať,“ kritizoval kapitán slovenského tímu Andrej Sekera.

Pred rozhodujúcim gólom zaváhal hráč, ktorý dovtedy na šampionáte predvádzal výborné výkony.