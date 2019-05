Tréner Ramsay: Bolí to, nemôžeme si dovoliť robiť šialené chyby

Ramsay hovorí o prehre s Nemeckom.

16. máj 2019 o 1:09 Marián Szűcs

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/2-q0f-w_la8

KOŠICE. „Hrali sme skvelo, ale, bohužiaľ, to nestačí. Musíte vyhrať. Niekedy vyhráte, hoci si to nezaslúžite. My sme teraz stratili dva zápasy, v ktorých sme si nezaslúžili prehrať,“ povedal tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay po prehre svojho tímu s Nemeckom 2:3.

Slováci prišli o body v závere, keď v posledných dvoch minútach dostali dva góly.Výrazne si tým skomplikovali šance na postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta.

Šialené chyby

Slovenský tím doplatil na zbytočnú stratu puku v útočnom pásme v poslednej minúte zápasu. Z následného brejku strelil Leon Draisaitl rozhodujúci tretí gól.

„Možno sme sa snažili spraviť príliš veľa,“ priznal Ramsay.