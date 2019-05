Karlsson čakal na gól takmer pol roka, teraz strelil dva a v predĺžení rozhodol

San Jose vedie v sérii nad St. Louis.

16. máj 2019 o 7:40 SITA

SAN JOSE. Hokejisti San Jose zvíťazili na ľade St. Louis 5:4 po predĺžení a ujali sa vedenia 2:1 na zápasy vo finále play off Západnej konferencie NHL.

Hrdinom hostí bol švédsky obranca Erik Karlsson, ktorý rozhodol gólom v 66. min. Séria pokračuje v piatok 17. mája opäť v St. Louis.

Sporná prihrávka

Niekdajší líder Ottawy E. Karlsson čakal 17 zápasov, kým v play off strelil gól a v stredu na ľade v St. Louis dosiahol hneď dva. Doteraz mal na konte 13 asistencií.

Spolu so zápasmi základnej časti strelecky mlčal 32 zápasov od 29. decembra 2018. Jeho rozhodujúci zásah v predĺžení sa však stal predmetom nevôle fanúšikov aj hráčov súpera, keďže mu predchádzala aj prihrávka rukou v podaní Tima Meiera na Gustava Nyquista.

U rozhodcov to však prešlo. "Poriadne som to nevidel. Myslel som si, že Gustav mi to prihral priamo z priestoru pred bránkou. Celkovo to bol poriadny boj, v ktorom sme dobre začali, ale neskôr ubrali nohu z plynu a dovolili súperovi dostať sa do zápasu," uviedol Erik Karlsson na oficiálnom webe NHL.

Nestarnúci Thornton

Stretnutie číslo 3 medzi St Louis a San Jose bolo ako na hojdačke. Po prvej tretine viedli Sharks 2:0, ale v druhej časti strelili domáci Blues štyri góly, inkasovali iba jeden a otočili skóre na 4:3. Hostí udržal v zápase Logan Couture 14. gólom v play off, ktorý padol 61 sekúnd pred koncom tretej tretiny.

V predĺžení potom prišlo už spomenuté rozhodnutie v podaní E. Karlssona. Najproduktívnejším mužom zápasu bol veterán v službách San Jose Joe Thornton. Bezmála 40-ročný stredný útočník k dvom gólom pridal aj asistenciu. Dva góly okrem neho a Karlssona strelil aj krídelník St. Louis David Perron.

"Je náročné prehrať v predĺžení v play off, ale aj kedykoľvek. Musíme sa odraziť a pohnúť zasa dopredu, aby sme boli pripravení na štvrtý zápas. Napriek tomu, že sme hrali dobre, nezvíťazili sme. A teraz s tým už nič nenarobíme," uviedol tréner St. Louis Craig Berube.

NHL 2018/2019 - Finále Západnej konferencie - 16. máj:

St. Louis - San Jose 4:5 po predĺžení (0:2, 4:1, 0:1 - 0:1)

/Stav série: 1:2/

Góly: 22. Steen (Barbašev), 25. Tarasenko (B. Schenn, Parayko), 37. Perron (Parayko, Edmundson), 39. Perron (Maroon, Parayko) - 14. E. Karlsson, 17. Thornton (Vlasic, Labanc), 22. Thornton (Labanc, Dillon), 59. Couture (Pavelski, Thornton), 66. E. Karlsson (Nyquist, Meier)